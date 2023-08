Mercurio retrógrado llegó para afectar la vida de 5 signos asiáticos antes del 30 de agosto

Desde hoy Mercurio entra en un aparente retroceso de su movimiento alrededor del sol y se extenderán hasta el 15 de septiembre, sin embargo, la retrogradación se perfeccionará en la constelación de Virgo, lo que desencadenará para algunas retos importantes, como las nacidas en el horóscopo oriental en los años del Buey, Tigre, Caballo, Mono y Perro.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

La presencia del pequeño planeta hará mella en tus emociones, ya que estarás irritable, odiosa y en momentos melancólica porque no sabes cómo canalizar lo vas sintiendo a lo largo de esta semana, y muchos planes que están en proceso se retrasarán porque todo estará en tu contra. Serás amonestada precisamente porque por tu boca saldrán verdades grandes que no todos están preparados para oír.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

La comunicación no será la más afectiva entre tu familia y tú, también puede ser con tu pareja o amigos, ya que sentirás que te están atacando porque no entienden o comparten tu punto de vista. No es que están en tu contra, sino que tampoco pondrás de tu parte para comprender lo que ellos tratarán de decirte. Una persona muy cercana a ti deberá interferir para calmar los ánimos.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

El dinero que llegue esta semana a tu bolsillo será como sal en el agua porque los inconvenientes llegarán uno detrás del otro para acabar de un plumazo con los ahorros. Es posible que estos te superen y tengas que recurrir a alguien para que te preste dinero mientras solventan la situación caótica en la que se convertirá tu vida por estos días.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Descubrirás que uno de tus amigos te traicionará. Hablará de ti a tu espalda con una persona que te conoce y valora mucho. Sufrirás mucho más que cuando el amor de un relación de pareja se acaba. Y a medida que transcurra el tiempo te enterarás de muchas otras cosas más a las que no les encontraba explicación, como que hay personas que se han alejado de ustedes sin una razón aparente.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Una mujer que va querer humillar delante de todos porque no serás capaz de seguir sus caprichos. Así que tendrás dos opciones: aguantar, tragar grueso, o hacerle frente y que esto repercuta en tu estabilidad laboral, ya que tiene gran influencia en ella. Con cualquier te sentirás pésima, así que tendrás que poner otros puntos en la balanza para buscar el bienestar mental.