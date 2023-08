Horóscopo de hoy: éxito y abundancia este sábado 19 de agosto para cada signo del zodiaco

Aries

Debes poner en orden las finanzas y los negocios porque de esa manera las cosas van a fluir. No pierdas el control del equipo y enfócate en los objetivos trazados. Tendrás algunos bajones en tu estado de ánimo, pero vas a salir de eso rápidamente. En el amor, no acumules rencores, deja el pasado atrás y busca la manera de sanar tu corazón para que alguien especial llegue a tu vida.

Tauro

Lo que tanto esperabas llegó. Lograste el ascenso y ahora debes trabajar muy duro para lograr que esos negocios que colocaron en tus manos sean productivos. Prudencia para que te mantengas con estás buenas energías sin dejar que el ego te desvíe del camino. En el amor, agarra a tu pareja y salgan de la rutina. Una cena romántica, un momento de pasión, eso los ayudará a liberarse del estrés.

Géminis

Vienen cambios importantes en el plano laboral que te van a beneficiar, pero que a otros van a afectar, así que trata de tener paciencia hasta que todo pase. Atraviesas un momento tan inspirado como favorable, así que aprovecha porque es tu momento. En el amor, tienes que ser muy diplomática a la hora de comunicarle tus molestias a tu pareja. Si lo haces con la tolerancia debida todo se solucionará.

Cáncer

Tus superiores quieren una reunión para resolver las diferencias que hay en el equipo, mantente al margen de esas discusiones y deja que ellos tomen las riendas de la situación. Domina tu carácter para que salgas airosa de esa situación. En el amor, no permitas que jueguen con tus sentimientos. Cuando alguien no conviene, lo mejor es dejarlo irse.

Leo

Tienes una oferta laboral que te tiene tentada a tirar por la borda todo lo que has construido en tu trabajo. Cuidado con las decisiones que vas a tomar. Reflexiona y no te dejes llevar por el impulso, no es el momento y lo sabes. En el amor, las cosas van a mejorar el día que tú le bajes al carácter porque eso cansa y están a punto de una ruptura por ese detalle.

Virgo

No dejes que la improvisación y la irresponsabilidad de otros acaben con lo que tú construiste con tu esfuerzo. Dale un parado a esas situaciones y toma las riendas de los negocios. En el amor, antes de tomar una decisión drástica con tu pareja, conversa y aclara las diferencias. Emocionalmente no te sientes fuerte para tomar una decisión, así que lleva las cosas con calma.

Libra

Deja los nervios que la presentación que harás en esa reunión saldrá con muchos éxitos. Tienes que aprovechar esta buena racha financiera y ahorrar para el futuro. En el amor, vas a conocer gente nueva, que te invitará a salir y eso no va a gustar mucho a tu pareja. Trata de involucrarlo en los planes. Gozarás de un día agradable y lleno de paz y bienestar interior

Escorpio

La comunicación con tus jefes será la base para lograr sacar adelante los negocios. No tomes decisiones sin antes mirar muy bien los pros y contras. Tómate las cosas con una mayor calma. En el amor, estás en esa etapa de complicidad y de conquista que tienes que disfrutar al máximo para consolidar esa relación.

Sagitario

Tienes un buen momento económico, así que aprovéchalo para ahorrar porque debes concretar los planes de compra de un bien inmueble. Tu sentido optimista de la vida te hace tener esa energía vibrante y positiva para que todo salga con éxito. En el amor, vas a tener un encuentro especial con un gran amigo con el que podrás desahogarte y escuchar buenos consejos.

Capricornio

Te sientes satisfecha porque sacaste adelante varios proyectos y eso dejó tu imagen muy bien ante los superiores. Te valoran y te darán más responsabilidades por que confían en ti. Estás en un momento favorable que debes aprovechar para pedir lo que sea. En el amor, te espera una bonita sorpresa en casa con la familia y los amigos. Disfruta porque te mereces ese momento por tu salud y bienestar.

Acuario

El tiempo te dio la razón y la decisión que tomaste te hizo crecer como profesional. Ahora debes consolidarte y arrancar todos los proyectos planificados. En el amor, entiende que las relaciones de pareja tienen sus altos y bajos y que nada es perfecto. Así que mucha paciencia y trata de buscar una conversación sincera para resolver las diferencias.

Piscis

Será un día muy productivo en el ámbito laboral, pero mantente vigilante con tus proyectos porque alguien quiere echarle mano. En el amor, estás pasando momentos difíciles en tu relación y estás a punto de acabar con esa situación. No tomes decisiones apresuradas. No vas a cambiar en tu forma de ser, pero sí vas a actuar con más prudencia.