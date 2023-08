Así será la suerte en el trabajo para las mujeres antes de la llegada de Mercurio retrógrado el 23 de agosto

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Las discusiones entre varios compañeros pueden afectar el balance que te ha costado conseguir y sobre todo tu desempeño porque no lograrás la concentración que necesitas para presentar tu proyecto. Lo mejor será que comuniques con tu superior.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

La búsqueda de empleo dará frutos y a la mitad de la semana recibirás una llamada con una buena noticia. Sin embargo, no se materializará de inmediato, ya que te faltan algunos requisitos, pero te esperarán porque están convencidos de que eres la persona correcta para el puesto.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

En hora de que hagas una depuración en tu oficina o tu negocio, que botes lo que no te hace falta, lo cedas a otra persona, ya que esto te está atrasando en materia de energía. Así le darás la bienvenida a lo bueno justo antes de que Mercurio llegue para complicar un poco las cosas.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Conseguirás el equilibrio entre el trabajo y tu hogar, por lo que no te sentirás tan presionada como en las pasadas semanas en las que estabas a punto del colapso. La organización es la clave para que este balance se mantenga con el pasar de tiempo.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

No digas sobre querer renunciar, ya que están a punto de ofrecerte algo muy bueno. Solo analiza a tu superior y ponte un plazo, y si ya lo tenías, córrelo un poco para que no te pierdas de esta buena oportunidad. Ya verás que no te arrepentirás de esto.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Hay un hombre de unos 60 años que te apadrinará y será tu ángel de la guarda porque te recomendará para un trabajo, pues confía en el talento que tienes y gran grado de responsabilidad que tienes. Posiblemente no te dejen en el cargo que mereces, pero será un trampolín laboral para ti.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Te sentirás muy frustrada porque alguien te hará la vida de cuadritos para que no consigas ese empleo que necesitas, pues su envidia tiene mucho poder. Trata de hacerte un baño de depuración y protección este domingo. Usa mandarina, canela y miel.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

La risa aliviará la tensión que hay en tu centro de trabajo, ya que hay mucha presión porque los contratiempos atrasaron todo el trabajo y deben entregar en el día acordado. Busca la manera de mantener esa actitud jocosa para hacer más fácil la jornada.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

La esperanza es lo último que se pierde. Recibirás una llamada de una mujer que tienes años sin ver, quien curiosamente está conectada al rubro en el que te desempeñas tú o tu pareja y ella logrará sacarte de donde estás para ponerte a trabajar en un mejor ambiente.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No descartes la opción de montar tu propio negocio, puedes empezar investigando todo lo que necesitas para levantarlo. Búscate un socio de alta confianza que te permita ser la dueña de tu tiempo y dinero. Si trabajas 20 horas, pues todo les quedará a ustedes y no a un tercero.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

No hay forma de que consigas por ahora un trabajo fijo, solo te tocará hacer actividades temporales por las que recibas un pago. Puedes invertirlo para vender algo. Investiga qué es lo que más se consume en el lugar en el que estás y lánzate a esa aventura.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Percibirás que algo no anda bien con tus compañeros de trabajo, que están tramando algo, pero tendrás que hacerte la tonta para que no salgas perjudicada. Solo limítate a ser una espectadora, pues hablar te puede traer muchos problemas, entre esos, ser despedida.