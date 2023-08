Agosto será marcado por Mercurio retrógrado, el consejo para que cada signo evite la mala suerte

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

No debes suponer nada. Si es necesario, y aunque parezcas una tonta, pregunta todo, porque no hacerlo te puede traer dolores de cabeza y arrepentimientos. Así que la seguridad de saber que lo quiere, piensa, pretende o siente esa persona te dará mucha tranquilidad.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

La planificación te salvará de vivir contratiempos desagradables en ese paseo, salida o viaje que estás pensando hacer en los próximos días. Busca información, sugerencias, experiencia de otros para que todo marche como quieres, sin sorpresas que influyan en el presupuesto del hogar.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Date la oportunidad ahora de conocer a esa persona que te atrae y deja de poner tantas trabas, porque se te puede pasar la posibilidad de cambiar tu estatus de soltera. Una vez que Mercurio retrógrado llegue, las cosas que se pueden complicar y no tendrán chance para juntarse.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Cuida tus finanzas. Ciertamente tienes un dinero guardado, pero se vienen algunos gastos, que saldrán de la nada y necesitarás resolver porque la persona que está contigo en este “barco” no contará con el dinero para sacar la cara. No gastes nada por ahora, salvo lo necesario.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Propicia conversaciones interesantes para mantenerte la atención de esa persona clave, ya que te será de gran ayuda en el proyecto que tienes en mente. Así te conocerá mejor, tendrá un visión más profunda de ti y tus aspiraciones Sutilmente dile qué te traes entre manos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Debes prestar más atención a lo que está ocurriendo en tu vida, porque estás a punto de cerrar un ciclo y si no has aprendido nada, es probable que en el próximo proceso te las veas bien complicada. Todo trae enseñanza y no asimilar lo positivo de cada situación negativa no te llevará muy lejos.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tienes que dejar el pesimismo porque solo lo vas a atraer, cambia los pensamientos por oraciones afirmativas, porque Mercurio vendrá con fuerza y entonces, se irán haciendo realidad tus temores y, por supuesto, tus creencias van a seguir reafirmando que tienes razón cuando no es así.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Atrévete a dar el paso y confesar lo que sientes porque debes llegar sin esos sentimientos reprimidos a la cuarta semana de agosto, para que no te afecten más de lo normal. Lo mejor será que hables con total sinceridad y empatía hacia el otro.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tienes que organizarte, jerarquizar tus necesidades, ya que el caos pueden llegar a tus días y no sabrás cómo reaccionar y solucionar estos temas. Además, es probable, de que alguien muy cercano te retire el apoyo que te ha estado brindando hasta ahora.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Nunca te quedes con una opción, busca alternativas para que puedas tener una abanico de opciones ante las circunstancias que están por darse próximamente en el ámbito laboral y en tu hogar. Piensa bien cada paso que darás y con quién contarás para hacerlo.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

No te mudes o hagas cambios grandes para evitar que pierdas cosas importantes y que no podrás reemplazar o recuperar. Si no tienes alternativa, pues haz un listado de lo que tienes, organiza muy bien y con tiempo para que te asegures de que todo llegará a su lugar nuevo.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Cuida el dinero que vas invertir, ya que hay personas que pueden tenderte una trampa para quedarse con lo tuyo. No descargues aplicativos, ni mucho menos des ID o contraseñas porque puedes quedarte sin nada en un santiamén y no habrá manera de que recuperes algo.