Con la luna creciente cóncava, 3 signos alcanzarán suerte, fortuna y paz en esta tercera semana de agosto

A partir de las 11:39 de la mañana de este 17 de agosto, la luna entrará en su fase creciente cóncava, aunque también se le conoce como Luna nueva visible, y permanecerá en la constelación de Virgo, lo que hace que el día sea estupendo para sembrar plantas en el hogar, así como para organizar y limpiar a fondo la casa o el negocio, ya que hará que las energías circulen para darle la bienvenida a la fortuna y la paz, así como la tranquilidad.

Esto será así hasta el sábado 19 de agosto, dándole balance a las nacidas en los signos de Cáncer, Virgo y Sagitario, ya que para esta fecha el satélite estará brillando al 10,8% y entrará en la constelación de Libra, ideal para renovar, ya sean espacios o relaciones personales.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Has tenidos problemas con tu pareja o un hombre muy cercano que amas mucho, pues no llegan a un acuerdo y esto hace que la convivencia se torne un poco incómoda. Pero, la situación mejorará, porque le darán apertura al diálogo, pondrán sobre la mesa todos los temas que no les agradan y buscarán un punto de equilibrio que les permita seguir porque, a pesar de todo, el sentimiento que tienen hacia el otro es muy fuerte. Ambos tendrán el balance que están buscando y que fortalecerá mucho más el lazo que los une. Será una anécdota que les recordará lo que no deben hacer de nuevo.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Llegó la hora de saltar y dejar que el miedo te domine. Siempre te cohíbes de intentar hacer algo distinto porque tienes temor de quedarte sin el piso que te sostiene, especialmente en todo lo relacionado con el trabajo. Este es el momento preciso para que renuncies y te aventures a buscar otro empleo que será mucho mejor, porque te valorarán. Lo que sucede es que piensas que afuera no hay nada bueno para ti y te equivocas. Tu talento es muy buscado, pero te donde estás te han hecho creer que solo ellos pueden pagarte lo que vale, aunque no lo hagan.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Quédate con lo que aporte serenidad y positivismo. Se te presentará una situación en la que es posible que tengas que decir algunas mentiras y esto te pondrá mal, porque no estás acostumbrada a hacerlo, aunque no tendrás otras salidas. Sin embargo, luego pensarás muy bien las cosas y te darás cuenta de que todo siempre se quedará en tu lugar porque esa otra persona jamás saldrá perjudicada, ya que tú desde un principio siempre has asumido la responsabilidad de lo pueda pasar. Este pensamiento te dejará mucho más tranquila.