Agosto cambiará la vida y traerá nuevos proyectos gracias a la luna creciente este 17, 18 y 19

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Hay un negocio en puerta muy bueno que te dejará buenos dividendos, pero tienes que invertir. Te da miedo, pero para saltar eso, lo mejor que puedes hacer buscar información, consultar con otras personas y verificar todo lo que tienes a la mano.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Es posible que la suerte no te sonría tanto durante estos días, especialmente, en materia laboral, ya que te pueden asignar tareas que te producen mucho estrés o que no tienes tanto conocimiento, pero que de igual manera tienes que resolver. Por estos días todo tu ritmo de trabajo cambiará.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

La nostalgia te acompañará durante este tiempo y afectará tu desempeño, porque no tendrás ánimos para nada. Una mujer te hará entender que debes cerrar ese ciclo y te dará las herramientas necesarias para que puedas hacerlo. Cerrarás una etapa y le darás la bienvenida a la paz y la tranquilidad.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Tu vida amorosa dará un giro cuando te encuentres con una persona que te removerá todo. Será un feeling inmediato que los atrapará y les hará vivir una experiencia bonita, que los marcará. Puede ser que no duren, pero sí serán inolvidables.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Te darán una grandiosa noticia que tenías mucho rato esperando. Ahora las cosas sí cambiarán para mejor en tu casa, porque entrará más dinero y se solventarán todas las necesidades que te tienen muy preocupada. No pierdas la fe.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Una persona que se presentaba ante ti como alguien noble te mostrará otra faceta que no conoces y será bastante desagradable. Te hizo un favor y se valdrá de eso para dejarte una carga pesada que solo tú podrás resolver y que implicará un gasto que no estaba en tu cuenta.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Debes cuidar tu estómago, lo que comes, porque es probable que te generen molestias que te dejarán en cama durante estos tres días y te podrías perder de un evento importante al que quieres asistir. Guarda reposo tras alimentarte, para evitar indigestión.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Después de tanto esfuerzo que has hecho en el el último mes, te dirán que tu periodo de prueba apenas comienza y de esto dependerá si quedas o no. Te pondrán una meta que quizá te abrume, porque, además, no te dejan cumplir. Plantea esto y ten seguridad en ti, pues quedarás.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Harás un sacrificio gigantesco por darle una mejor calidad de vida a tu familia, harás algo impensable y estarás llena de miedo, pero esto te hará actuar y lograrás tu cometido, no sin antes pasar un gran susto. Estarás protegida por el cosmos.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Vas a tener que desistir de algunos sueños que tienes porque prácticamente son inalcanzables en este momento. Pero que esto no te detenga, solo los pospones mientras transitas por este camino que te dejará muchas lecciones de vida.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

No confíes en un hombre que con su cara de buena gente te venderá una realidad muy buena. Parecerá que te está haciendo un favor, sin embargo, te dejará “colgada” y esto te traerá serios problemas en el trabajo.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Una acción de tu pareja te hará saber cuánto te ama y lo que está dispuesta a hacer por ti. Quedarás atónita y esto los unirá aún más. Los problemas que vienen arrastrando quedarán en el pasado. Entrarán en una nueva etapa de mucha pasión.