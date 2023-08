Horóscopo chino: la conjunción lunar con Mercurio traerá una advertencia para cada signo del zodiaco

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Ten cuidado con una mujer que está muy cerca de ti porque está hablando de ti a tus espaldas, pero delante de ti es todo un ángel, así que pon atención a cualquier señal para que depures tu círculo cercano y así elimines las energías tóxicas.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Deja de estar suponiendo, afronta el problema y pregúntale a tu pareja lo que tanto te desconcierta, porque mientras sigas así, cada vez más se deteriorará el romance rápidamente y luego lamentarás haber perdido este amor tan bonito.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Guarda dinero, aunque sea poco, pero transforma esto en un hábito y será tu tabla de salvación en los tiempos difíciles que están por llegar antes de que termine agosto. Podrá ayudarte a solventar una situación complicada relacionada con un niño.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Deja de pensar tanto en el trabajo y enfócate en tu familia o en esa persona especial en tu vida, ya que te necesita, pero no se atreve a pedirle ayuda porque no quiere distraerte. Además, tu empleo te está consumiendo todo estilo de vida social.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

No te confíes y respalda todo lo que tienes porque en una mudanza o mientras vas hacia otro lugar puedes perder algunos documentos importantes. Escanéalos y guárdalos en la nube para que tengas fácil acceso a ellos. También puedes reenviárselo a alguien de suma confianza.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Un hombre que te estima te hablará sobre una mujer de tu familia que está muy triste, deprimida porque le haces falta, pero ella no se atreve a decírtelo para no mortificarte. Entabla más seguido conversaciones con ella para que tu ausencia no la lastime tanto.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Ignorar es muchas veces la mejor arma que puedes usar contra las personas que solo buscan fastidiarte. Eres explosiva, pero tendrás que buscar en ti la paciencia para no prestarle atención. Esto los sacará de sus cabales y desistirán.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Aunque tendrás algunas vicisitudes en tu trabajo por exceso de carga laboral, saldrás airosa y cumplirás con todo lo que te asignaron. Eso sí, deberás manifestar que es a última vez que te condicionan para hacer esto. Si no pones límites, esto se repetirá con mucha frecuencia.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

No desperdicies el contacto con una colega que te puede dar una oportunidad para que brilles en otro lugar. Solo tienes que dejar la vergüenza de lado, ya que si ella te está diciendo que la llames para coordinar, pues lánzate con todo.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Vas a vivir momentos bastante intensos con esa persona que tanto te gusta, pero ten cuidado y no dejes pasar por alto algunas cosas, haz preguntas de control para saber que te está siendo sincero. No te dejes deslumbrar y pídele que sea claro contigo.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Estarás abarcando más de lo que puedes hacer y luego no sabrás cómo responder ante esto. Deja que los demás también participe. A veces sueles ser avara y eso te puede jugar en contra con tus superiores que te tienen mucha estima porque haces bien tu trabajo.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

No hables más de la cuenta. Hay personas que están buscando que te pronuncies sobre ciertos temas para tergiversar tus palabras y usarlas en tu contra, ya que su envidia los supera. Sé muy astuta, contesta lo estrictamente necesario.