Agosto cambiará la suerte en el dinero de 6 signos gracias a la lluvia de estrellas antes del 20

Este domingo 13 de agosto, las Perseidas dieron su mayor espectáculo en el firmamento cuando llegaron a su punto cumbre. Cada año para esta época, los restos de polvo y rocas del cometa Swift-Tuttle sorprenden en forma de lluvia de meteoritos. “Las Lágrimas de San Lorenzo”, como también se le conocen estarán activas hasta el próximo 24 de agosto. Esto traerá buena racha en el dinero para Aries Tauro, Virgo, Escorpio, Capricornio y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Será necesario que jerarquices muy bien cuáles son tus prioridades y no te endeudes solo porque es una oferta muy tentadora. Revisa muy bien tus finanzas y las proyecciones para lo que resta de año. Si vas a tomar algo a crédito que sea algo que realmente que necesites, te permita avanzar o pueda generarte más dinero. Sino recibirás el 2024 con préstamos que atrasarán muchísimo. Una mujer te aconsejará, pero tu ego no te dejará pensar bien.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Te llegará una oportunidad de oro para que puedas concretar esa meta que tienes en mente desde hace varios años. Contarás con la asesoría de una persona muy importante y experta en la materia, lo que ahorrará muchísimo dinero, porque te regalará su conocimiento como parte de su contribución a tu crecimiento, ya que una vez también estuvo en tu lugar. Promete ser una semana de mucha satisfacción en el ámbito profesional.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Vas a tener que poner sumo cuidado en los dispositivos electrónicos, especialmente en el celular, porque es probable que, por un descuido, lo pierdas y no estás para gastar esa cantidad de dinero para reemplazarlo, ya que es tu herramienta de trabajo. La economía familiar está en un momento crítico y quedarse no solo incomunicada, sino tratando de laborar con “las uñas” es meterse en un panorama muy oscuro momentáneamente.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Sabes muy bien que ese empleo en el que estás no es el mejor del mundo, pero escucha a tu pareja, a tu amiga o tus padres, pues no es un buen momento para que lo dejes para dedicarte a buscar uno mejor. Esto es algo que debes hacer a la par, ya que se avecinan tiempos complicados y estás en un proceso de cambio que amerita tener una seguridad monetaria, mientras el tiempo transcurre. Antes de que finalice el año podrás cambiar, pero ahora no.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Estás a punto de rendirte porque estás cansada, frustrada, sientes que no mereces lo que te pagan, pero no cometas una locura. Debes sincerarte y conversar con la persona pertinente, porque sabrá escucharte y darte este aumento o cambio que requieres. La clave está en exteriorizar tus preocupaciones y también tus sugerencias. Hazlo esta semana y verás que tendrás buenos resultados en los meses venideros.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Habrá una oportunidad imperdible, que tendrás que tomarla con rapidez, calcular muy bien los ingresos y egresos familiares para lanzarte a esta aventura que traerá múltiples beneficios a todos. Apóyate en tus hermanos, amigos o personas de confianza para que te aconsejen, pero no puedes demorarte, porque muchos quieren tener en sus manos lo que a ti te estarán ofreciendo. Tendrás mayor comodidad por la misma cantidad de dinero.