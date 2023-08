Con Luna menguada 3 signos alcanzarán el éxito y el dinero en el trabajo el 13, 14, 15 y 16 de agosto

Cerrar ciclos y soltarse para alcanzar las metas es lo que propicia la Luna en Cuarto Menguante en los próximos días. Es el momento de reflexionar y luego darle rienda suelta a la creatividad.

Es un ciclo positivo y propicio para iniciar nuevos proyectos o negocios que lleven al éxito y a generar ese dinero que ayuda a mejorar nuestra economía.

Aries, Virgo y Acuario, serán los signos afortunados que lograrán movilizarse para que se abran nuevas oportunidades que traigan la energía de la prosperidad y la abundancia a sus vidas.

Aries

Te llega más dinero de lo que esperabas porque un golpe de suerte en un negocio te pondrá a manos llenas. Cuidado, debes saber administrarlo porque eso es parte de lo que te pude ayudar en el futuro se entras en un momento de crisis. La generosidad no la puede perder y debes ayudar a avanzar a otros compañeros para retribuir todo el apoyo que ellos te brindaron en un momento difícil. La familia celebra contigo tus éxitos.

Virgo

Serán unos días muy productivos porque ese proyecto personal que tienes de un momento a otro hizo una vuelta de 180 grados que no te imaginabas y ahora produces lo que no habías logrado en semanas atrás. Cuida el dinero que está entrando a tus manos para que puedas responder a algunos compromisos y salir de preocupaciones. Alguien cercano te presenta una nueva oportunidad laboral que la debes evaluar porque no interrumpiría para nada lo que estás haciendo ahora y no te vendría más algo extra.

Acuario

Venías en declive en el trabajo y tu intuición te llevó a hacer unos cambios que resultaron más favorables de lo que te habías imaginado. Vas a manejar mucho dinero y es por eso que debes ser más prudente y organizada que nunca para que inviertas e incrementes tus finanzas. Tus superiores pondrán en ti toda la confianza para que manejes nuevos negocios y eso te pondrá en una posición importante que te ayudará a resolver algunos conflictos familiares y ayudar a otros a salir adelante.