Horóscopo: La lluvia de estrellas traerá sorpresas en el dinero y el amor para 4 signos este 12 y 13 de agosto

La lluvia de meteorito Perseidas, también conocidas como “Las lágrimas de San Lorenzo” no solo traerán destellos al cielo de este fin de semana, sino también algunas sorpresas para Géminis, Virgo, Sagitario y Acuario, en materia del amor y del dinero, que en líneas generales serán positivas.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Dinero: Resguarda muy bien tus finanzas, adminístralas porque es posible que no recibas a tiempo los pagos que deben hacerte y tendrás a recurrir a tus fondos para solventar las responsabilidades que adquiriste recientemente.

Amor: Hay mucho amor hacia tu familia, pero llegó el momento de volver a partir, de dejar el nido y la zona de confort en la que estás para hacer la tuya propia. Te sentirás a plenitud y sobre todo segura de que podrás hacer muchos proyectos que tienes en mente.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Dinero: Hay un intento por quererse apropiar de tus finanzas, de lo que has logrado con tanto esfuerzo y te tocará defender hasta con las uñas lo que ganaste. La suspicacia debe ser tu fiel compañera, no te fíes de cualquiera que parezca venir con buenas intenciones.

Amor: Los celos te cegarán e impedirán ver el problema de fondo que tienes y debes trabajar para no seguir arruinando tu vida sentimental. No se trata de mala suerte, sino de tu negativa a cambiar para mejor porque tu orgullo no te deja.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Dinero: Por fin, después de tantos de estar en ese túnel por las carencias económicas, a partir de la segunda semana de agosto verás la luz, llegarás a la meta que tanto anhelas y se escribirá una nueva etapa en tu vida. Será grandioso tiempo para emprender o buscar un ingreso extra de dinero.

Amor: No te hagas de rogar y acepta esa cita que te están proponiendo, ya que trae buenas experiencias que te harán cuestionarte algunas creencias que tienes y ver el mundo desde otra perspectiva, que hasta ahora no las percibes.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Dinero: Aunque te sientas abrumada porque las condiciones laborales no son como las que esperabas cuando ingresaste, date tiempo para adaptarte, puedes cambiar la dinámica del lugar y darle más orden. No es momento para renunciar, porque te viene cosas buenas en ese puesto. Adáptate.

Amor: Las sabias palabras de tu pareja, quien ya ha vivido lo que tú estás pasando ahora, te darán la paz y el empuje que necesitas para no sucumbir ante las presiones y el estrés. No te agobies, conversa más. Ella mejor que nadie te entenderá y dirá las palabras exactas para que reacciones.