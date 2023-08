Horóscopo chino: el consejo que cada signo necesita para cambiar su vida antes de que termine agosto.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Tienes que darte permiso para equivocarte, esto es parte fundamental de la vida porque nada es perfecto. Errar es vital para poder aprender más de la vida. Con frecuencia estás pendiente del más mínimo detalle, o que te impide realmente aprender del fracaso y los errores.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Debes aprovechar y vivir cada día como lo que es: único. Muchas veces crees que puedes hacer cosas mañana, pero esa certeza nadie la tiene, así que te debes amar, luchar, conquistar a diario porque esto jamás se repetirá de la misma forma aunque lo vivas mil veces más.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Tienes que apreciar más el tiempo y dejar de procrastinar, para esto haz una lista de las responsabilidades del día y las horas que necesitas para hacerlo, trata de cumplir esto paso a paso para que no te abrumes. Así verás cómo te sobrarán minutos al final de la jornada.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

No descuides tu vida social, no se trata de que estés metida de cabeza en casa de tus amigos o familiares, pero sí que salgas más de casa, que veas otros ambientes, que te reúnas con personas que te agraden porque tu aislamiento te pasará factura con el pasar de los años.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Sonríe, ríe a carcajadas al menos una vez al día. Propicia momentos de diversión porque así acostumbrarás a tu cuerpo a sentir más placer y bienestar. No permitas que el enojo, frustración o tristeza se quede habitando en ti. Busca chistes, películas de comedia o más.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Busca en ti una actividad que te guste y enfócate en eso como método de escape al estrés, ya sean manualidades, jardinería, ejercicios, pintura o música, pero haz algo que te genere placer y te sumerja en una paz absoluta aunque el mundo se esté cayendo.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Hay dos cosas en las que debes invertir dinero: un calzado y un buen colchón porque necesitas un excelente soporta para tu andar por la vida y un magnífico lugar en donde recargar las energías durante la madrugada.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Será necesario que destierres a las personas tóxicas que tienes alrededor porque te contaminan con su mala energía, aunque tu seas muy optimista. Hazlo y verás cómo las cosas comienzan a cambiar para mejor, incluso, verás de otra forma las circunstancias que vivirás.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

No permitas que alguien venga a limitarte en tus sueños o pretender hacerlos añicos por parecer imposibles. Cree en ti y está segura de lo que deseas y todo lo que necesitas hacer para concretar esas metas, cuyos plazos solo te los pones tú, no un tercero.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Dale en beneficio de la duda al amor, solo que no has tenido la buena suerte de toparte con hombres que te valoren, pero eso cambiará cuando decidas ver dentro de ti todo lo que necesitas cambiar, mejorar y amar sin condición.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Pensar siempre desde la carencia no te dejará a avanzar mucho, ni mucho menos a la velocidad que quieres. Trasforma tus pensamientos en afirmaciones para que la energía del dinero y las oportunidades circule nuevamente.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Ser noble está bien, pero no es necesario serlo con todo el mundo, pues sencillamente hay personas que no se lo merecen y que jamás cambiarán su forma de ser aunque tú lo intentes una y otra vez. Valora tus sentimientos y tiempo, no se los des a quien no tiene interés.