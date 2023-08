Agosto traerá para 5 signos suerte, paz y nuevos proyectos cuando la Luna cuarto creciente ilumine el cielo

El próximo 24 de agosto la luna entrará en su segunda fase: cuarto creciente desde la constelación de Sagitario, lo que tendrá un impacto en los planes que tienes los signos zodiacales de Tauro, Géminis, Leo, Sagitario y Acuario.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Habrá una reunión con algunos familiares muy cercanos quienes están dispuestos a buscar una entrada extra de dinero y desean que cada uno con su potencial y habilidades aporte una idea que se pueda monetizar, para crear una empresa o un emprendimiento familiar. Unos están dispuestos a poner el capital, mientras que otros el conocimiento y la mano de obra para darle forma a esto. Lo esencial será en hacer algo sencillo, pero bastante productivo.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Es posible que te unas a unas personas de suma confianza para crear una alianza para trabajar en el beneficio de ambos, ya que tienen ese sueño o meta en común. Será un punto de parte para que con el pasar de los años cada uno pueda tomar su propio camino. Saben que uniendo fuerza resulta muy conveniente, sobre todo por el tema de costos. El compromiso deberá ser perenne, ya que solo se tendrán el uno para el otro en esta cooperación.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

El trabajo te ha absorbido demasiado, al punto que te has perdido de eventos importantes o simplemente has estado en ellos con tu cabeza puesta en tus responsabilidades laborales, por lo que antes de que culmine agosto vas a tener que forzar la situación para propiciar unos días de relax y encuentro con las personas que amas. Será necesario que te veas con esos colegas a quienes tienes años sin ver, hacer algo distinto que te permite desintoxicarte de la rutina y darte un mejor balance.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Estas ansiosa porque el mes llegue a su final porque sabes que pronto se vienen cambios positivos para tu vida, posiblemente asociados a mudanzas, nuevos empleos o comienzo de un emprendimiento. No permitas que el pánico por el temor a que algunas cosas se compliquen en el camino te resten las energías positivas, que tanto te ha costado conseguir y mantener. Falta poco, solo enfócate en lo que te gustaría hacer cuando ese momento se concrete.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Ya no puedes dejar pasar un día más en ese asunto que tienes pendiente porque está afectando el equilibrio de tus energías y cómo el dinero llega a tu vida. No le des más vuelta porque al final tendrás que hacerlo. No tienes escapatoria. Te pone nerviosa lo que la otra persona está pensando de ti, pero si no actúas pues lo negativo se consumirá todo lo bueno que has logrado, ya que la suposición comenzará a ganar terreno y esto no será nada positivo para ti.