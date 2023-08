Horóscopo de hoy: la fortuna llega este miércoles 9 de agosto para cada signo del zodiaco

Aries

Ten paciencia que en esta semana vas a conseguir todo lo que te propongas, pero no todo llegara para ya, razón por la cual debes esforzarte y esperar con calma lo que el universo tiene para ti. En el amor, no dejes que el estrés del trabajo repercute en tu relación. Trata de medir tus respuestas, porque tu pareja no tiene la culpa de lo que te pasa.

Tauro

Debes tener mucha paciencia para resolver los problemas que se han presentado en el plano laboral. Los negocios están atrasados, el equipo no cree en las estrategias. Debes sentarte a meditar como cambiar esa actitud. En el amor, te reunirás con un amigo muy especial que te confesará algo que te dejará preocupada. Deja de imponer tu voluntad en tu relación de pareja. Respeta lo que opina.

Géminis

Es el momento para pedir una reunión y plantear las estrategias que tienes para sacar adelante los negocios. Sé firme en tus planteamientos. No temas a enfrentar cualquier conflicto que se genere por desacuerdos con tus superiores. En el amor, deja de preocuparte por la familia, ellos estarán muy bien. Ocúpate de ti y de hacerte un cariñito para estar en armonía.

Cáncer

Controla muy bien tus impulsos, sé muy inteligente a la hora de plantear nuevas estrategias y verás que te irá muy bien en los negocios. Te conviene escuchar más y dejar que otros tomen la iniciativa. En el amor, no te agobies con los problemas con tu pareja. Dale un parado a lo que sucede y retomen su relación. Si no funciona lo mejor es separarse.

Leo

Tienes que ser muy prudente a la hora de decir las cosas que están mal en el plano laboral para no causar rencores ni chismes en el equipo. Tú sabes cómo hacerlo, con inteligencia y tolerancia. Se abren nuevas oportunidades, así que aprovecha y agarra el tren. En el amor, si estás preocupada por las diferencias que hay con tu pareja, entonces propicia una reunión y resuélvelas.

Virgo

Hay que retomar algunos proyectos que están atrasados y que necesitan producir para mejorar la economía. Tú puedes hacerlo y tienes el tiempo para lograrlo. No pierdas el tiempo enrollándote, busca el camino más directo y llegarás antes. En el amor, estás entusiasmada con alguien que anda en plan de conquista. Pues acércate y atrévete a probar con esa persona. Quien quita que les vaya bien.

Libra

Hay que limar las asperezas con los compañeros de trabajo para que los negocios puedan avanzar y los nuevos proyectos entren para mejorar la economía. Tómate un respiro en el trabajo, es conveniente que busques otras actividades que te distraigan. En el amor, deja la rabia y los celos, eso no ayuda para nada a la armonía de tu relación. Resuelvan las diferencias y ya.

Escorpio

Estás intentando abarcar más de lo que puedes y así no se resuelven las cosas. Busca ayuda, delega funciones para que todo salga como lo esperas. Tu falta total de paciencia te llevará a tomar decisiones o a decir cosas sin que te pueden traer problemas. En el amor, deja de sufrir por alguien que nunca te quiso y que lo que hizo fue aprovecharse de ti. Pasa la página y comienza una nueva etapa sentimental.

Sagitario

Inicias los negocios con grandes beneficios en las finanzas, así que aprovecha el momento para pedir que te entreguen el nuevo negocio porque has demostrado que puedes con eso y mucho más. En el amor, deja a un lado las discusiones con tu pareja y más bien resuelvan las diferencias para que entren en armonía y paz. Necesitas poner un poco de tranquilidad en tu vida.

Capricornio

Inicias una fase de cambio laboral que al principio será muy difícil de asimilar pero que con el tiempo te darás cuenta que valió la pena pasar por eso. Trata de sacar mayor rendimiento a tus esfuerzos. En el amor, hay un amigo que te necesita y tú le vas a echar la mano, pero eso te traerá problemas con la pareja. Tú sabes cómo manejar la situación.

Acuario

Debes tener cuidado con la puntualidad en el trabajo porque eso podría traerte problemas a futuro. No dejes que por semejante situación tu pierdas tus negocios. Recibirás quejas por tu trabajo que no esperabas, así que asume los errores. En el amor, las cosas no van bien y lo mejor es darse un tiempo ambos para reflexionar. Si de verdad se quieren volverán.

Piscis

Hay algunos retrasos con los proyectos, pero es una etapa que va a pasar pronto. Esfuérzate más para que las cosas avancen como lo esperas. Está atravesando una época de crisis profunda, pero debes llevarla con paciencia. En el amor, tranquila porque te sientes sola. Aprovecha esta etapa para reflexionar y ver en ti misma que sucede que nos has podido consolidarte con alguien. Ya verás que el universo tiene cosas buenas para ti.