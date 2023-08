Horóscopo chino: 3 signos serán afortunados en el amor y dinero con la luna cuarto menguante en agosto

Con la luna cuarto menguante en Tauro y alcanzando la plenitud cerca del amanecer, los signos de Tigre, Caballo y Mono, verán cómo la fortuna relacionada con el dinero y el amor les sonreirá durante estas semanas. Así que es buen momento para aprovechar todas las oportunidades otorgadas.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Amor: Hay un momento de sinceridad. Tu pareja conversará contigo de una forma tan abierta sobre sus sentimientos más profundos, para contarte sus miedos, sus frustraciones y todo lo que por su mente pasa. Algo que te gustará mucho, porque lo estás esperando desde hace tiempo. Si estás soltera, hay gran oportunidad para conocer a un hombre, quien tendrá gran conexión con alguien muy cercano a ti y te sorprenderá.

Dinero: Hay gran oportunidad para saldar esa deuda que está acabando con tus sueños. Llega un dinero con el que podrás quitarte ese tormento, pero lo rescatable de esta situación es que ya sabes que no puedes caer de nuevo en las garras de prestamistas, porque te roban toda la energía.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Amor: Te pondrás en los zapatos de una persona muy querida para ti y, por fin, entenderás las razones que la obligaron a quedarse rezagada en un evento importante. Esto será una gran lección para ti porque lo pensarás dos veces antes de emitir de nuevo un juicio contra alguien. Si estás en la búsqueda de pareja, pues la situación no cambiará, pero sí tendrás grana apoyo de tus amigas. Una de ellas te necesita.

Dinero: Te llegarán varias personas ofreciendo artículos que necesitas y a precios muy asequibles, pero tendrás que mantener tu norte si realmente quieres aprovechar el evento que está próximo a cumplirse y al que no puedes darte el lujo faltar porque de esto depende tu estabilidad económica en donde vives. Ya vendrán otras oportunidades. No sucumbas ante la tentación.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Amor: Se solucionarán los problemas que estás teniendo con tu pareja, pues ya los ánimos no están caldeados y con la mente más fresca buscarán una salida beneficiosa para ambos. A ninguno de los dos les gusta esta situación y lo arreglarán muy rápido. Si no cuentas con una “alma gemela” a tu lado, pues, hay un hombre bastante receptivo que está muy interesado en ti, pero no te has dado cuenta. Mira a tu alrededor para que lo pilles.

Dinero: Serás aplaudida por la calidad de tus trabajos, recibirás elogios que se transformarán en una mayor liquidez monetaria porque te recompensarán por esa dedicación que tienes, además, que los resultados generan buenos dividendos a tus jefes y por esto están muy contentos contigo. Pide algunos días libres remunerados o un aumento.