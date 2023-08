5 signos con un golpe de suerte en el dinero desde el 9 de agosto en la Luna cuarto menguante

La noche de este martes 8 de agosto la Luna llegó a séptima fase: cuarto menguante en la constelación de Tauro, por lo que desde ayer tiene un impacto positivo en este signo zodiacal, así como en Cáncer, Leo, Capricornio y Piscis, especialmente en todo lo relacionado con el dinero.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Durante esto días se incrementarán las posibilidades de ganar dinero, ya sea con trabajo a destajo, horas extras o invirtiendo unos ahorros en mercancía que tiene gran rotación y dejan buena ganancia. Busca soporte en un amigo de gran confianza, porque será él quien te de un punto de vista que estas dejando pasar y que influye en el retorno final del dinero. Son buenos tiempos financieros y debes aprovecharlos al máximo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Tu cautela y desconfianza, que muchos te cuestionar, serán tus grandes aliadas y te salvarán de caer en una trampa muy bien diseñada para sacarle dinero a los incautos. Alguien te propondrá un negocio fantástico, pero pese a que estás seguras de que esa persona no te haría daño, lo que no te permitirá dar el paso será la estrategia que usa ese plan, por lo que investigando descubrirás que se trata de una vil mentira y que tu conocido cayó en esas redes. Aunque no ganarás dinero, lo importante será que no tampoco lo perderás.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Una persona que tienes poco tiempo tratando, pero que realmente te ha demostrado ser humilde y apegada a las buenas costumbre, será quien te brinde una camino para que puedas independizarte, empezar tu vida y, lo mejor de todo, es que te dará material para que comiences y que lo puedas pagar en cómodas y largas cuotas, por lo que no tendrás que preocuparte por saldar esa deuda ya. Además. de que esta acción noble hacia ti te ahorrarás muchísimo dinero para hacer lo que tanto anhelas.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Se vienen unos días de angustia porque saldrás de tu zona de confort y tu familia también, pero el porvenir será fantástico, ya que hay muchísimas más posibilidades para que compres una casa, un carro o inicies el emprendimiento que has deseado. Sin embargo, hay que hacer un sacrificio máximo en el que tendrás que, hasta en el peor de los casos, despegarte de todo lo material que hasta ahora has construido como parte del sacrificio.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Hay una tendencia bastante favorable a que cubras el puesto de un superior por algunas semanas, lo que se traducirá en un incremento de tu salario. Úsalo sabiamente para que pueda rendirte y hacer la mayor cantidad de cosas que necesitas saldar antes de que culmine el año. Tus jefes estarán muy contentos con tu desempeño, por lo que es posible que hasta piensen en un cargo similar y te ajusten el sueldo.