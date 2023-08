Horóscopo: La suerte estallará para estos signos del 7 al 12 de agosto por la luna cuarto menguante

Agosto ya está entrando en la segunda semana, que estará marcada por la luna cuarto menguante este martes 8, que estará posicionada en la constelación de Tauro y traerá buena suerte precisamente a este signo y a Géminis, Virgo, Escorpio y Sagitario.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

A pesar de que puedas tener un poco más de responsabilidad que las semanas anteriores, te sentirás tranquila, porque el estrés mental no estará presente por estos días, pues has aprendido a delegar funciones. No solo te da la ventaja de terminar antes las actividades, sino también que te sentirás mucho más cerca de tus compañeros y familiares, y podrás disfrutar de una actividad especial que han estado planeado con mucha antesala.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Por fin se te hará un sueño realidad. Atrás quedarán esos días oscuros de lágrimas y sacrificios sin ver resultados positivos, porque antes de que acabe la semana vas a sellar un acuerdo con un hombre especial que te abrirá la puerta hacia un nuevo camino lleno de muchas alegrías. Eso sí, vas a tener que hacer algunos cambios importantes en tu estilo de vida, como una señal de gratitud al universo por el favor concedido.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Se vienen muy buenas ideas que podrás monetizar, que te darán notoriedad entre un grupo de personas que están en la misma situación que tú. Consulta con tu círculo más íntimo sobre lo que tienes en mente, porque ellos te ayudarán a pulir esa propuesta y blindarla contra fallos, porque te darán su opinión desde otro punto de vista. Procura usar la segunda quincena de agosto para indagar cuáles es la mejor estrategia para empezar y qué necesitas para eso.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Estás en un grandioso momento de tus finanzas para que puedas concretar algunas metas, pero no te ciegues y saca muy bien las cuentas para que no te quedes en cero. Podrás ayudar a una mujer de tu familia, quien pudiera ayudarte a multiplicar este dinero, mientras tú le brindas ayuda, ya que al parecer no puede trabajar por razones de fuerza mayor. Adquiere lo necesario y lo demás inviértelo. Ya verás cómo al final del año, tendrás muy buenas ganancias.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Te librarás de un gran peso emocional, porque pon fin le pondrás límites a esa persona que, aunque amas, sabes que es momento de dejarla ir para que tú también puedas ser feliz, pero sobre todo para estar tranquila. Si realmente es para ti, será el mismo destino el que se encargará de juntarlos de nuevo. Te sientes serena, no hay remordimientos, ni pensamientos que te arruinen tu balance, que por fin conseguiste. Debiste tocar suelo para tomar esta decisión.