Horóscopo: La Luna menguada llega para cambiar la suerte de 3 signos el 6, 7, 8 y 9 de agosto

La Luna entra en su fase menguante, relacionada con el final de un ciclo. Su poder energético es tan fuerte que nos lleva a reflexionar sobre lo que hacemos bien y lo que no.

Según los astrólogos es la etapa perfecta para dejar atrás el pasado y comenzar de cero, así que es el momento propicio para movilizarse y hacer cambios en la vida para lograr alcanzar las metas y ser exitosos.

Géminis, Virgo y Acuario son los signos que en esta fase de la Luna recibirán todas las energías positivas para avanzar en el camino a la prosperidad.

Géminis

Esta será una semana para enfrentar nuevos retos y desafíos que te permitirán crecer en el ámbito profesional. Los cambios siempre traen resistencia, así que no te niegues a asumir lo que viene porque gracias a ello vas a lograr equilibrar tus finanzas. Puede que en algún momento te sientas perdida o confundida, pero confía en ti y en las habilidades que tienes para resolver cualquier obstáculo. Tienes el apoyo fundamental que cualquier persona desearía, la familia. Ellos saldrán en tu auxilio cuando más lo necesites.

Virgo

La fortuna está de tu lado porque los últimos meses, pese a algunos tropiezos que se te han presentado, te levantaste rápidamente y te estabilizaste. Hay mejoras sustanciales en el ámbito laboral, donde venía presentando algunos conflictos. Cuando entendiste que debías cambiar la actitud, todo giró a tu favor y tu economía mejoró considerablemente. Aprovecha este momento para salir de compromisos. Estarás en los últimos días más unida que nunca a tu pareja por una buena noticia que ambos estaban esperando. Disfruta de esos momentos de alegría que te los mereces.

Acuario

Si le pones tu empeño y todas tus energías a esta nueva oportunidad te irá muy bien en todo lo relacionado con el dinero y las finanzas. Si has estado trabajando duro y ahorrando, este es el momento perfecto para invertir en un bien inmueble que te hará independizarte rápidamente. Mucha prudencia porque aún debes mantener la responsabilidad en tus gastos para asegurar tu estabilidad económica. Es el momento de poner las cartas sobre la mesa a esa persona que llegó a tu vida, si quiere o no una relación estable porque no estás para juego. Deja claro lo que quieres en el futuro.