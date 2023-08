Golpe de suerte y fortuna a 5 signos cuando el cielo brille con la lluvia de estrellas del 5 al 13 de agosto

En pocos días seremos testigos de un espectáculo en la bóveda celestial, la lluvia de estrellas fugaces conocida como las Perseidas que iluminarán el camino de varios signos del zodiaco.

Según los expertos ya desde hace unos días la Tierra ha empezado a transitar, en su periplo anual, por la estela de material que deja en su propio viaje un cometa llamado 109P/Swift-Tuttle y puedes ver desde la segunda semana de agosto ese juego de luces fugaces surcando el cielo nocturno.

Pero lo más denso de esa nube de escombros que deja el cometa, se producirá el día 12 y sus destellos continuarán hasta el 24 de agosto.

Cáncer, Leo, Escorpio, Capricornio y Piscis son los signos que recibirán toda esa carga energética de mucha suerte que los hará iniciar un mes con las mejores perspectivas de prosperidad y abundancia.

Cáncer

Te organizaste, trazaste estrategias y tienes los resultados, una economía estable y equilibrada que te permite resolver algunas situaciones familiares y que, además, vas a poder ahorrar para invertir en el futuro. Esta racha de suerte que tienen en estos momentos los nacidos bajo la influencia de este signo, la deben aprovechar al máximo, pero siempre con la prudencia de pensar en el mañana. Necesitas resolver diferencias con tu pareja para lograr una reconciliación. Si no sucede, tu sigue adelante porque la vida te sonríe.

Leo

Es el momento de los nativos de este signo con nuevas oportunidades laborales que debes evaluar. Tu firmeza y determinación para manejarte en los negocios ha hecho que logres buenas relaciones y eso te ha llevado a valorarte como profesional. Cuando las cosas se hacen con empeño, la prosperidad llega, pero con mucha prudencia porque los egos te pueden jugar una mala pasada. Hay un familiar que necesita de ti, ayúdalo, no pierdas la generosidad y la bondad de tu corazón por la ambición.

Escorpio

En el ámbito laboral te estás moviendo como pez en el agua, porque ya tienes la experiencia y eso lo están observando tus superiores, así que serás sorprendido con un ascenso o un reconocimiento por todo el empeño que le has puesto a tus proyectos. Eso viene con mejoras salariales que te ayudarán a solventar deudas y a estar más holgada. Busca tiempo para dedicarlo a tu amor porque la vida no es solo trabajo. También mereces disfrutar de que te consientan y de la pasión con tu pareja.

Capricornio

La suerte estará de su lado en las finanzas porque recibirás un dinero que por mucho tiempo esperaste y que ya, después de acelerar las estrategias, lo tienes en tus manos. Asistirás a una reunión con gente de poder que te darán un mundo de oportunidades para echar andar varios proyectos, lo que será beneficiosos para tu futuro y el de tu familia. Si en algún momento sientes que no puedes con algo, no decaigas porque es tu momento de brillar y siempre tendrás el apoyo de la familia y tu pareja.

Piscis

Tu siempre le has hecho caso a tu intuición y siempre te proyectaste en abundancia en el plano profesional. Eso se ha reflejado en tu economía que se incrementa vertiginosamente. Pero mucha prudencia y autocontrol para que el dinero que te entra no lo malgastes en cosas superfluas. Está en ti saber en lo que vas a invertir y en como reproducirlo. El amor toca las puertas del corazón, no le huyas y saca de tu mente el pasado. Los errores te dejaron aprendizaje, así que déjate conquistar.