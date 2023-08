¿Quién es Yahritza y Su Esencia? Los jóvenes que desataron indignación en México

Yahritza y Su Esencia, el grupo enfocado a la música regional mexicana, se viralizó y no exactamente gracias a sus temas, sino por un fragmento de video que se difundió a través de TikTok y que generó el descontento de los mexicanos luego de que criticaran la comida del país y decir que prefieren Washington.

¿Qué dijo Yahritza sobre México?

El video se trata de una entrevista a los jóvenes durante su estancia en la Ciudad de México, en una conferencia de prensa de Sony Music, donde aseguraron que no habían tenido una buena estancia y que tampoco la comida les había gustado, la primera en hablar fue Yahritza quien declaró: “Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”.

Por otro lado, Mando, quien es el mayor de los tres, añadió: “Yo he estado aquí como por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington la neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”.

Jairo, por otro lado, confesó su desagrado por la comida mexicana: “Para mí también es la comida porque yo soy delicado y pues casi nada más como pollo, como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso. También la soda aquí está como, no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente que allá, porque allá tiene mucho gas, te quema la garganta más”.

En un video donde se les ve en un puesto de tacos, es Yahritza quien hace un gesto de desagrado cuando le ofrecen un refresco en una bolsa.

Rápidamente, los comentarios despertaron la indignación de los mexicanos, quienes les hicieron ver que, sus comentarios no habían sido los más inteligentes para un país que les ha dado tanto, además no tardaron en recordarles lo sucedido con Tiziano Ferro y Ángela Aguilar, y es que vale recordar que México es considerada una cuna de artistas, por lo que muchos pueden lograr despuntar su carrera si son capaces de enamorar al público de nuestro país.

¿Quién es Yahritza y Su Esencia?

Con un prometedor futuro en la música, sus desafortunados comentarios hacia México, ponen en duda el camino de éste.

Yahritza y Su Esencia era un trío que estaba subiendo como la espuma en los charts de popularidad, enfocados en la música regional y los corridos tumbados de los que Peso Pluma, Junior H y Natanael Cano son exponentes.

Los jóvenes hicieron una exitosa colaboración junto a Grupo Frontera para el tema ‘Frágil’ y Yahritza, estaba dominando un género liderado únicamente por hombres a su corta edad de 16 años.

Yahritza Martínez (16 años), Armando de 25 años y Jairo de 17, crecieron en Yakima, Washington, el único que nació en Jiquilpan, Michoacán el mismo lugar donde nacieron sus padres fue su bajista.

Yahritza y Su Esencia Instagram: @yahritzaysuesencia (Instagram: @yahritzaysuesencia)

Para los usuarios resulta sorprendente que los jóvenes músicos hayan mostrado esa reacción cuando, son de raíces mexicanas, además de que trabajaron en los campos junto a su padre, quien les enseñó a recolectar frutas y conseguir dinero.

A los 14 años, Yahritza emprendió su viaje hacia la música junto a su guitarra y creó su grupo musical junto a sus hermanos, los jóvenes se viralizaron en TikTok gracias a su cover ‘Está Dañada’ de Iván Cornejo y llevaron hasta el número 1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard gracias a su tema “Soy el único”.

Yahritza pide disculpas por sus comentarios hacia México

Luego de la ola de comentarios que se les vino encima por parte del público mexicano, Yahritza y Su Esencia salió a pedir una disculpa y comenzaron su discurso comentando: “Lo que nos motiva todos los días para escribir canciones y música es tener sangre mexicana en nuestras venas. No importa de dónde nacimos orgullosamente mexicanos y apreciamos muchísimo el cariño del público y en especial en México”.

A su vez, hablaron de la serie de comentarios que les habían dejado en redes sociales, mostrando su descontento por lo sucedido hacia México.

“Hemos visto los comentarios recientes en las redes y creemos que ustedes tienen toda la razón y pues no nos supimos expresar correctamente y en este alarde de lo tanto que nos gusta el país, especialmente la Ciudad de México, hablamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar y ya entendemos eso”.

@yahritza Aquí le dejamos este mensaje desde el fondo de nuestro corazones ♬ original sound - Yahritza

Por último terminaron hablando de la cultura del país y lo que significa para ellos cosechar una buena relación.

“Nosotros amamos a México, a su cultura y su gente y poder ser parte de esa cultura. Y por nada quisimos ofender a nuestra tierra, se los juro, nunca fue nuestra intención. Para nosotros es importante tener una relación honesta con ustedes y por eso agradecemos que nos hacen saber cuando algo no está bien o cuando algo no les gusta porque así podemos mejorar”.

Sin embargo, ni esto ha sido suficiente para que los mexicanos perdonen sus acciones, colocándolos entre las listas de los ‘más odiados’.