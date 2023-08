Horóscopo y superluna: la mala suerte en el dinero afectará la primera semana de agosto para 5 signos

Este martes 1 de agosto el cielo brilló luego de la superluna de Esturión le diera la bienvenida al mes, aunque trajera con ella malas vibras en materia del dinero para algunos signos, como los de Leo, Virgo, Sagitario, Acuario y Piscis, pues algunas pueden perder dinero o gastar más de la cuenta.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Hay una mujer que está dispuesta a hacerte la vida de cuadritos de la forma más “pasiva” posible para que tú explotes, mientras ella queda como la gran víctima de todo esto. No es la primera que lo hace, pero estás en su mira. Será un poco complicado salir ahora de esto, por lo que deberás enfrentar la tormenta. Esta batalla te costará dinero, porque es posible que debas renunciar, mudarte o más con tal de desenmascararla.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Lo barato siempre sale caro. Por ahorrarte unos pesos estás a punto de elegir una opción que a simple vista parece muy buena y atractiva, en especial por el costo, pero en realidad te durará muy poco y en unos días vas a tener que sacar más dinero para tener la alternativa inicial que descartaste. Es preferible que te sacrifiques al inicio y sea un solo gasto en total.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tienes que hacer un plan de ahorro con urgencia porque estás derrochando el dinero en temas banales y el tiempo de la austeridad está muy cerca, lo que te impedirá cumplir a cabalidad con tus responsabilidades mensuales. Será necesario que converses con todos los integrantes de su familia para que ahorren en luz, agua y otros servicios, así como para evitar compras innecesarias. No será momento de adquirir ropa o electrodomésticos.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Has trabajado duro durante toda la semana, pero tu cansancio y estrés están afectado tu concentración, por lo que es probable que en medio de una situación confusa pierdas o te hurten el monedero con el dinero producto de tu esfuerzo, dejándote en el banco con las manos en la cabeza. Si no quieres que esto ocurra vas a tener que poner mucha atención a lo que haces.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Vas a tener que asumir unos gastos que no son tuyos, que no te corresponden. No te quedará otra salida y esto es por un bien mayor que ahora no comprendes. Vas a tener que buscar más de doble del dinero que tenías estipulado, es posible que tus ahorros mermen por esto. Así que ni se te ocurra endeudarte para cubrir estos gastos, ya que la ”solución puede ser peor en la enfermedad.