Horóscopo: 6 signos afortunados tendrán un golpe de suerte en el trabajo con la superluna antes del 6 de agosto

La superluna de este 1 de agosto llegó con todo su esplendor para irradiar buenas energías en el trabajo a todas las nacidas en los signos de Tauro, Virgo, Libra, Capricornio y Piscis. Tendrán la oportunidad de incrementar su productividad, así como conseguir un empleo que la salvará de la crisis financiera que atraviesa.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

¡Exprésate! es el momento preciso para que converses con tu superior sobre esos asuntos que no te tienen contenta y que se pueden solucionar, pero para esto será necesario de su ayuda. Te sabrá escuchar con atención y te hará lo pertinente para mantener un sano ambiente. Mientras que si aún buscas empleo deberás hablar más sobre tus habilidades, tener un buen discurso que se corto, pero contundente, para que captes la atención del reclutador.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

El compañerismo será tu gran aliado durante esta jornada, puesto que tus colegas te ayudarán con una lluvia de ideas a solucionar un asunto, que al final les concierne a todo. El trabajo en equipo dará buenos frutos y serán recompensados. Si aún estás desempleada, pues te llegará la oportunidad para hacer un curso relacionado a tus habilidades y con el que perfeccionarás lo que ya sabes. No dudes es adentrarte en el mundo de la inteligencia artificial.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Te encomendarán una tarea bastante importante, una clara muestra de que confían plenamente en lo que sabes hacer, además, hay probabilidades de que esto te deje algunos días libres como parte de tu recompensa. Si estás en el bando de los desempleados, pues el panorama cambiará para mediados de mes, cuando un amigo tuyo sea tu mayor referencia y ten de la oportunidad porque él no suele recomendar a nadie.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Será una semana relajada con respecto a las anteriores, en las que tuviste mucha carga laboral. Es tiempo perfecto para organizar asuntos y analizar situaciones que te permitan hacer buenas sugerencias para mejorar el negocio. Aunque antes del 6 de agosto no consigas empleo, igual serán días de provecho, ya que conocerás a personas influyentes, con quienes comenzar a codearte para que te ayuden a abrir caminos.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Has trabajado acelerada y notaste que no es la mejor solución, por esto harás ahora todo de una forma más pausada, pero sin detenerte. Este nuevo ritmo de trabajo te permitirá incrementar tu productividad y cerrar la semana con buenos números. Hay una contratación para un cargo, que quizá no eras el que esperas, pero estás consciente de que servirá para salir de tu crisis financiera y lo verás como una forma de expandir tu currículum.