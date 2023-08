Golpe de suerte y dinero para 5 signo cuando la Superluna y Saturno se encuentren el 3, 4 y 5 de agosto

Agosto ha iniciado con muy buenas energías con la Superluna o Luna de Esturión que nos ha regalado un espectáculo de brillo en la bóveda celestial.

Le llaman la Luna de Esturión porque en agosto era la fecha propicia para que las tribus nativas norteamericanas pescasen esturiones en las regiones de los Grandes Lagos, la actual región que compone la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Pero no será sino la noche del 3 de agosto que veremos un espectáculo aun mayor, el encuentro de la Luna con Saturno, lo emocional con la responsabilidad y los límites.

Aries, Géminis, Virgo, Escorpio y Acuario, son los signos que recibirán las energías positivas de la conjunción entre la hermosa Luna Llena y Saturno, que moverá sus vidas en el ámbito laboral para producir y atraer dinero y prosperidad.

Aries

La creatividad y el deseo de superación te harán brillar y te repotenciarán en los negocios, tanto que vas a lograr consolidar un proyecto personal por la cantidad de dinero que vas a recibir. Jamás pensaste que eso sucedería, pero te llegó tu momento de suerte y debes aprovecharlo, siempre pensando donde mejor puedes invertir. Mucho cuidado que a veces estos momentos de éxito te llevan a subir los egos y a querer tratar a tu pareja muy diferente. Recuerda que son un equipo y que tienen el mismo norte.

Géminis

Los nativos de este signo están en su mejor momento financiero. Las oportunidades en el ámbito laboral van a llover porque vas a participar en una reunión con gente muy importante que van a ver esa capacidad que tienes de resolver las cosas de manera expedita. Esa será tu arma infalible para lograr nuevas inversiones. Cuidado con malgastar el dinero porque lo que produces hoy va a servir para planificar tu futuro junto a esa persona que ha estado apoyándote en las buenas y las malas.

Virgo

Estás en la cúspide de tu trabajo, brillas con luz propia y eso debes mantenerlo e el tiempo porque gracias a esa determinación es que vas a lograr consolidar tu propio negocio. Eso viene pronto, así que prepárate mental y financieramente para arrancar sola con tus mejores armas, la intuición, el carisma y la inteligencia. La familia va a necesitar mucho de ti en estos momentos, así que dales el empujón que necesitan.

Escorpio

Tu vida financiera mejora de una manera vertiginosa, lo que viene es mucho dinero por unos negocios en los que nadie ponía el pecho y tu lo hiciste. Ahora ves los frutos y todos quieren participar de lo que ha sido tu esfuerzo y dedicación. Mucho cuidado con la gente envidiosa, cargados de malas energías. Aléjalos y enfócate. La vida no es solo trabajo, también tienes derecho a celebrar tus éxitos y tu pareja está esperando ese momento para que juntos enciendan la pasión.

Acuario

Serán unos días increíbles en el plano laboral, porque alguien con mucho poder te va a proponer para un cargo y lo va a lograr. Has trabajado mucho por llegar hasta aquí, así que enfócate en alcanzar las metas profesionales que te has propuesto sin mirar atrás. Un dinero llega a tus manos, después de tanto luchar para lograrlo. Ahorra, porque pronto viene una oportunidad de invertir en un negocio que te multiplicará las finanzas. No dejes perder tu relación de pareja por las habladurías de otros. Resuelvan los conflictos y propicien la reconciliación.