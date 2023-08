Horóscopo: Agosto llega con Luna llena y la buena suerte en el dinero explota para estos signos en su primera semana

Agosto llega este martes recargado, con dos súper lunas y una de las lluvias de estrellas más intensas del año. El primer día estará iluminado con el satélite natural del Tierra con un 100% de su brillo, lo que se conoce para esta época como la Luna de Esturión, que estará en la constelación de Capricornio, y dará mucha suerte en el dinero a Aries, Cáncer, Libra, Sagitario y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Para estos primeros días de agosto se vienen buenas noticias. Te llegarán varias oportunidades para concretar algunos negocios electrónicos que te dejarán una buena ganancia y permitirán solventar algunas deudas que no te dejan conciliar el sueño. Te sentirás mucho más aliviada, aunque tendrás que sacrificar un poco de tu tiempo para que las ganancias sean mayores. Recuerda, que en la medida que te lo permitan las circunstancias, ahorra o invierte, porque serán tu tabla de salvación.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Vas a tener gran éxito con un tema que plantearás en tu trabajo, ya que gustará mucho entre sus supervisores y generará ganancias a la compañía, por lo que es posible que te den alguna bonificación o recompensa que te ayudará muchísimo por estos días. Esto es algo por lo que has trabajado con mucha dedicación y sentirás que realmente valió cada minuto de esfuerzo para idear esa buenísima estrategia, que es probable te dé mayor notoriedad en esa empresa o en otra.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Una mujer de tu pasado volverá para plantearte un negocio bastante próspero. Es una mujer que confía en pocos y tu eres una de esas personas privilegiada. Ella tiene el capital y tú el conocimiento. Así que harán una excelente dupla y en poco tiempo comenzarán a verle las ganancias al emprendimiento que tendrán entre manos. No te atemorices que al principio las cosas no salen como lo esperas, pero es parte del proceso de crecimiento, sobre todo financiero.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Estarás un poco desesperada porque tienes que sacar una alta suma de dinero pronto para un proyecto de vida en el que ya estás “embarcada” y del que no te puedes bajar, pero no te agobies porque ese hombre que tiene parte de tu dinero retenido, te lo dará sin mayor inconvenientes y el plazo acordado, por lo que tus planes se mantendrán y también tu reputación no se verá trastocada por el tema económico.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Si quieres recuperar ese dinero que te deben algunas personas, pues vas a tener que recurrir a la astucia. Hay que aplicar algunas estrategias de presión. Todo estará dado durante esta semana para que esos deudores puedan pagarte sin contratiempo, y lo mejor de todo, completo. Esto te servirá de lección para saber muy bien a quién le darás crédito la próxima vez. Ahora sí podrás avanzar como lo tienes en mente.