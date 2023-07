Supuestos ovnis también fueron captados por un video en Miami: así se habrían mostrado en el cielo

Nuevas especulaciones se han generado alrededor de la vida afuera del planeta tierra, luego de que tres exmilitares estadounidenses, en medio de una audiencia, aseguraron que fueron testigos de encontrar material biológico humano al interior de una aeronave no identificada. Hace poco usuarios en Twitter han empezado a compartir diferentes tipos de contenido respecto al tema. Incluso, videos de supuestos ovnis vistos volando en el cielo de Miami.

“Esto fue recientemente en la ciudad de Miami”, indicó en la descripción del video la cuenta oficial de un usuarios que envío nuevamente el tuit que evidencia el insólito hecho.

EN un video de un minuto se puede ver como captan tres figura luminosas en el cielo de Miami que se juntan, en un primer momento, como si estuviera a punto de formar un solo cuerpo.

Luego se juntan, y como si se tratara de una estrella fugaz, empiezan a recorren y perderse en el horizonte. Sin embargo, luego se nota que están flotando. Finalmente desaparecen y no se las vuelve a observar.

Mientras esto sucedía se podía escuchar lo que decía la personas que registraba el hecho: “Está bien, mira, mira, mira, mira, mira... Todos pensaron que estaba jugando... Todos ven esas luces... Míralos, no a los pequeños... Se que los ves justo ahí... Los estaba sosteniendo... Esto, todos los días aquí... O cada noche, pero aún así dale un vistazo... Bro, esto es realmente Miami, no estoy jugando... No estoy jugando, mira este aeropuerto está justo aquí... Siempre tienen esas luces y esas cosas... "

En ese contexto, hace poco se difundió en redes sociales un nuevo video que muestra a una “tripulación de ovnis”. “Última hora. Difunden video de una ‘flota de ovnis’ captada entre la Tierra y la Luna. Imágenes impactantes de una flota de naves fueron difundidas, después de las declaraciones dada por tres exmilitares de los Estados Unidos... Es momento de creer...”, aseguró en su cuenta de Twitter el ufólogo Pedro Ramírez.