Horóscopo chino: Que la suerte con el dinero estalle con estos números del 31 al 4 de agosto

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Toca esperar que Cupido haga la tarea contigo, pero mientras tanto disfruta de tu soltería, no te apresures por tener una pareja, porque el ser humano es más el tiempo que pasa acompañado que solo. Es un momento para ti y debes disfrutarlo. Número de al suerte: 47.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Se concreta un negocio a través de una plataforma digital. Será algo que ya dabas por concluido, pero finalmente obtendrás un dinero extra que debes saber gastar para que no se te diluya como sal en agua. Será una buena suma de dinero. Número de al suerte: 28.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Quieres hacer de todo, pero no terminar por comenzar y te quedas en el mismo inicio, así que prioriza, jerarquiza para que tengas un orden y puedas ir concretando paso a paso. De esta forma más ordenada lograrás saldar esas tareas pendientes. Número de al suerte: 13.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Te pondrás al día con los temas pendientes en el trabajo, esto hará que las energías comiencen a circular en beneficio para ti, porque ya no hay nada que las trabe. Cada vez que termines una asignación, una buena noticia te llegará. Número de al suerte: 06.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Tu pareja está valorando los cambios positivos que está viendo en ti, porque te has dado cuenta de que es momento de cambiar todas esas creencias que solo te traen dolor y problemas en materia del amor. Lo mejor es que estás creando tu propia versión. Número de al suerte: 80.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Tendrás excelente ánimo durante toda la semana lo que te permitirá terminar tus tareas mucho más rápido, será muy eficiente y esto te permitirá disfrutar de un tiempo libre al lado de tus familiares o simplemente para disfrutarte. Número de al suerte: 54.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Estás en un excelente momento, mucha de las cosas que has querido en los últimos meses se te están cumpliendo. Esto es parte de los regalos que la vida te tenía atrasados. Tómalos con mucho cariño y disfrútalos. Sé agradecida. Número de al suerte:

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Tienes que cuidar un poco el dinero que está entrando a tu casa, porque es época de bonanza. Les está yendo muy bien, por lo que es momento de ahorrar o de invertir. No pienses en que pronto se acabará, sino es que debes multiplicarlo. Número de al suerte: 94.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Aunque sabes que tienes la razón, no reclames desde la cólera y la ira porque al final estarás en manos de esa persona. Cambia de estrategia y háblale con amabilidad y sutileza, estúdiala y busca algún elemento del que te puedas valer para conseguir su empatía. Número de al suerte: 81.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Es momento idóneo para empezar a hacer esa actividades que tanto has querido. Las condiciones que necesitas ya se están dando. Así no tendrás el remordimiento más adelante de que pudiste y no lo hiciste. Ese será tu escape del día. Número de al suerte: 33.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Es momento de que agradezca como se merece a esa mujer de tu familia que te ha brindado la mano cuando más lo más necesitado y ha sido sin esperar algo a cambio. Coordina todo para que puedas retribuirle su generosidad. Una plegaria por ella no estaría demás. Número de al suerte: 70.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Hay un amigo que planteará un plan y será muy bueno, no lo pienses mucho y toma las riendas porque será muy fructífero. Puede ser el inicio de un negocio próspero. Solo debes ser disciplinada y constante. Además, tendrás el apoyo de las personas que amas. Número de al suerte: 52.