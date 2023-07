Los números que potenciarán tu suerte el último fin de semana de julio con la lluvia de estrellas

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Estos días son excelentes para hacer compras de esas cosas de gran importancia que necesitas en el hogar o para comenzar un negocio. Es posible que haya mega ofertas que no podrías perderte, porque te ahorrarás mucho. Número de la suerte: 100.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

A veces te enfocas solo en lo material y te olvidas de la esencia de lo que está ocurriendo. Trata de ver más allá para que entiendas todo lo que ocurre y sientas más empatía. Esto te ayudará a conectar con personas que te aportarán a tu vida. Número de la suerte: 78.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

La perfección te define y por esto dedicas tanto tiempo a tu trabajo, razón por la que serás recompensada, ya sea con dinero o días libres, pero lo vital es que están valorando tu dedicación y lo que aportas al lugar. Número de la suerte: 03.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Tu pareja te está dando decenas de señales sobre lo que necesita, lo que le gustaría que cambiaras o recuperaras del pasado y que se perdió en medio de la rutina, así que voltea a verlo y ponte a trabajar en ello si realmente deseas continuar. Número de la suerte: 17.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Es momento de que den un paso más en su relación, que se comprometan, pero desde el corazón y con la verdad. Esto puede ser afianzarse más el uno al otro o, simplemente, dar un paso al costado y no seguir haciéndose daño. Número de la suerte: 22.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

A veces es mejor estar callado y observar todo lo que sucede a tu alrededor, por tal razón, por ahora no le digas a esa persona los planes que tienes, deja que sea ella quien te por culminada la tarea o la relación que tiene contigo. Número de la suerte: 93.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

La melancolía te acompañará por estos días porque recordarás mucho a gente especial en tu vida y que por cuestiones del destino ya no están a tu lado. Te instalarás en los momentos sublime de tu infancia para tratar de revivir esa felicidad. Número de la suerte: 56.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Sin duda tienes que darte una escapada con tus amigos, colegas o compañeros, pero distraerte de la rutina que te absorbe. Debes cultivar tu vida social porque también es importante tener un punto de escape cuando todo agobia. Número de la suerte: 09.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Aprovecha para hacer una limpieza profunda en tu hogar, no solo sacarás todo lo que no sirve, sino también lo que ya no usas. Bota lo roto y date la oportunidad de adquirir artículos nuevos, pero sobre todo de buena calidad. Número de la suerte: 11.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Vivirás algunas circunstancias que te causarán frustración y pondrán a prueba tu paciencia, así que vas a tener que buscar la forma de controlar esos impulsos que muchas veces te meten en aprietos y luego no sabes cómo salirte. Número de la suerte: 38.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Un acto de agradecimiento no solo es dar las gracias por lo que tienes o no, sino también orar e interceder por aquellos que no tienen la dicha con la que has sido bendecida. Una plegaria o una donación nunca está demás. Número de la suerte: 41.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

No te vuelvas loca gastando y gastando porque tienes dinero en tu cuenta, ya que en un santiamén te puedes quedar en cero. Sé comedida, administra muy bien los recursos y no caigas en las trampas de las ofertas engañosas. Número de la suerte: 49.