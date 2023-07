Horóscopo: Lluvia de meteoros Acuáridas traerá mala la suerte en el amor a 5 signos

Este 30 y 31 de julio, el cielo regalará un espectáculo con la lluvia de meteoros Acuáridas, pues serán los dos días en que alcanzarán es el punto más álcido. Serán unos 25 meteoros por hora, pero que para algunas traerán noticias negativas en material del amor, como para las nacidas en los signos de Aries, Géminis, Cáncer, Libra y Sagitario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Soltera: La estabilidad emocional no será parte de estos días, por lo estarás recordando todos esos momentos dolorosos que viviste al lado de esa persona. Tu esperanza en el amor quizá disminuya, pero nunca dejes de creer en el poder que tiene.

Con pareja: Las discusiones por temas del hogar pueden ser triviales, pero en realidad los están afectando más de lo que piensan y es por esto que cada día la convivencia se torna más insoportable y como una penitencia que están pagando.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Soltera: Una mujer que consideras tu amiga hará unos comentarios a tus espaldas, lo que te decepcionará mucho, porque no esperas que ella sea capaz de eso. La amistad ya no volverá a ser la misma tras este episodio.

Con pareja: Descubrirás una mentira que te hará rabiar y perder la confianza, es posible que se deba por temas financieros. Y aunque haya mucho sentimiento bonito de por medio, saber que te ocultó o mintió información importante te herirá.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Soltera: Estás viendo señales donde no las hay. Piensas que ese hombre tiene un interés amoroso en ti, pero es una película que te has inventado porque confundiste su amabilidad con que te estuviera pretendiendo. Es mejor que te retires ahora.

Con pareja: Esa química que tenían cuando iniciaron, incluso, años después se está desvaneciendo y no están haciendo nada para rescatar lo bonito que tuvieron. Ese abandono que les costará muy caro. Se avecinan lágrimas y dolor.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Soltera: Perderás a esa persona interesante que acabas de conocer y todo será por el estrés constante al que te sometes porque no sabes como negarte a hacer algunas actividades en tu trabajo o con tu familia. Esto encenderá las alarmas en él.

Con pareja: Serán problemas tras problemas que te sumergirás en el pensamiento de que no eres capaz de estar con alguien te que valore. Esto es porque no has sanado heridas de la niñez y siempre atraes a la persona equivoca. Termina la relación y dedícate tiempo espiritual.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Soltera: Una noche de lujuria podría terminar muy mal para ti si no tomas las medidas necesarias. UN embarazo o una enfermedad pueden ser parte del riesgo, así que en tus manos está si deseas asumir semejante responsabilidad que cambiará para siempre tus días.

Con pareja: La pasión se irá por el sumidero porque no sabes cómo desvincularte a veces de algunos roles que tienes tu vida. Te tomas a pecho todas las funciones, menos la de novia, amante o esposa y olvidas que ambos necesitan una buena dosis de sexo para mantener en equilibrio la balanza.