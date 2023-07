Lluvia de estrellas acuáridas ilumina el cielo y estalla un golpe de suerte a 5 signos del 27 al 30 de julio

El cielo la última semana de julio estará brillando con la llegada de la lluvia de estrellas Delta Acuáridas que trae energía positiva y una vibración especial a varios signos del zodiaco.

Es uno de los fenómenos más espectaculares y según expertos de la astrología, trae grandes cambios al mundo y simbolizan la belleza que surge de las cenizas.

Las emociones congeladas, los miedos a avanzar, desaparecen y dan paso a una fuerza de voluntad inmensa para avanzar en los negocios.

Tauro, Leo, Libra, Capricornio y Piscis, son los signos que recibirán esa energía maravillosa de miles de meteoros surcando el cielo y ese golpe de suerte que los ayudará a avanzar en las finanzas y en lo emocional.

Tauro

Desde hace unas semanas vienes experimentando cambios muy positivos que ahora recoges los frutos y sientes que la preocupación económica comienza a bajar. En el ámbito profesional te valoran porque depositaron la confianza en ti y diste la talla para levantar los negocios. Lo mejor para seguir holgada es saldar las deudas que te hacen tener momentos de mucha preocupación y estrés que no tienen sentido. Busca la manera de resolver para que tu energía siga vibrando en lo positivo. Ayuda a la familia que esté lejos, ellos te necesitan más que nunca en este momento.

Leo

Confianza, actitud positiva y mucha determinación han sido las claves para que todos los conflictos en el ámbito laboral se resolvieran. Te sientes tranquila porque estás recibiendo la remuneración monetaria que te merecías porque has luchado mucho para sacar adelante todo el trabajo que se te puso como reto. Aseguraste ese puesto por el que estabas peleando y eso te dará un margen de tranquilidad y paz mental que estabas buscando hace mucho tiempo. Recibirás noticias positivas de un familiar que decidió buscar un rumbo distinto. El amor de pareja está en su mejor momento, así que disfruta de la vida.

Libra

Estabas pasando por un momento de escasez por malas decisiones que tomaste, pero de repente llegó ese golpe de suerte que cambió la situación para bien. Movimientos, cambios de estrategias, decisiones firmes y fuerza de voluntad te ayudaron a llegar hasta hoy, donde te encuentras en una posición de poder importante en el plano profesional y donde brillas con cada proyecto que sacas adelante. Tu trabajo es importante, pero es el momento también de disfrutar de lo que produces y de darle ese tiempo a tu pareja para desatar la pasión. Un viaje no les vendría nada mal.

Capricornio

Una oportunidad que esperabas desde hace mucho tiempo llega y debes tomar una decisión con premura. No desaproveches lo que te están colocando en la mesa para hacer ese cambio que hará crecer tu vida profesional. Es el momento de dar el salto para que tu economía mejore considerablemente y puedas ayudar a tu familia con algunos contratiempos que tienen. La vida te está dando la oportunidad de cerrar esa página del pasado y abrir un nuevo ciclo con una persona especial que quiere seriedad contigo.

Piscis

Vas a recibir una oferta de trabajo que no puedes desaprovechar. Es lo que buscabas para crecer y para dar ese salto a tener mayor fluidez monetaria y poder para dirigir nuevos proyectos. No lo pienses mucho y olvídate de sentimentalismos porque te sientes segura dónde estás. Tu estás preparada para algo mejor y tienes derecho a brillar en otro lugar. Tu familia celebra contigo tus triunfos, pero te ponen los pies en tierra para que el ego no te haga perder el norte. Tu pareja te invita a un viaje que no puedes perderte. Aprovecha para disfrutar y desatar la pasión. Eso también es salud.