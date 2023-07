Horóscopo chino: Lluvia de meteoros austrínidas traerá fortuna a 5 signos este fin de semana

Desde la constelación de Pez Austral, este 29 de julio estará en su máximo esplendor la lluvia de estrellas austrínidas que se verán en México durante el amanecer. Este evento se extenderá hasta el 10 de agosto. Esta coincidirá con el punto álgido de actividad de la lluvia de estrellas de Delta Acuáridas. Lo que traerá fortuna para Tigre, Conejo, Caballo, Mono y Cerdo.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Si quieres destacar en el círculo en el que te manejas, pues tendrás que hacer un esfuerzo para actualizar el conocimiento que tienes. No solo te permitirá mantenerte al día, sino que podrás debatir y posiblemente tendrás la oportunidad de explorar algunas áreas que antes para ti eran desconocidas y hasta ahora conoces pocos porque solo tienes la teoría. Se inicia un buen proyecto con personas de confianza.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Estás en un proceso de estabilidad en tu relación amorosa o familiar, que te dará un balance anímico, lo que cual se verá reflejado en tu conducta hacia quienes amas, así como en tu desempeño laboral. Conversar es una de las mejores alternativas para mantener siempre este equilibrio, así como fijar límites para que personas tóxicas no contaminen lo que tanto sacrificio te costó.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Ya no sirve que te quejes tanto, pues te has dado cuenta que no eres escuchada. Lo mejor que puedes hacer por ti es irte de allí, pero tienes temor de no conseguir algo bueno fuera de esas paredes y te equivocas. Hay un mundo de posibilidades todas para ti. Solo debes arriesgar un poco y confiar en tu potencial, eso será la clave entre el éxito y el fracaso. Además, allí te han hecho perder la esperanza.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

No todo es trabajo y responsabilidades, también debes dedicar tiempo al esparcimiento y esto lo tiene claro alguien muy cercano a ti y que ve con preocupación cómo te privas de un momento de relax. Por esta razón te dará un día estupendo, en el que por un momento te olvidarás de las preocupaciones, los pendiente y demás. La mejor forma de agradecerlo es estar presente en cuerpo y mente.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Estás proyectando una imagen de una mujer ruda, poco empática y odiosa, pero quien realmente desea conocerte descubrirá que todo eso es solo una farsa. Sin embargo, es bueno que trabajes este asunto para que ahuyentes a la fortuna con esta percepción errónea de ti. Tienes buenas personas a tu lado en quien puedes apoyarte para descubrir qué estas haciendo mal.