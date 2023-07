Desapariciones de mexicanos en el extranjero enciende alertas: ¿quién es María Fernanda?

Una ficha de búsqueda de la Policía de Berlín con el rostro y los datos de María Fernanda Sánchez Castañeda ha estado circulando en redes sociales. Ésta fue compartida por las autoridades mexicanas y se ha encendido las alertas en todo el país.

La joven de 24 años estudia su maestría en Berlín, Alemania sin embargo, el pasado 22 de julio fue reportada como desaparecida después de haber salido de su apartamento en Büchnerweg, presuntamente para acudir a una reunión pero nunca regresó.

Maria Fernanda Sanchez, mi prima, desaparecida desde el sábado y aún no sabemos nada de ella, sigan compartiendo, haciendo ruido hasta que la encontremos #BringBackMaff #MaffTeBuscamos #Desaparecida #Berlin pic.twitter.com/gCOwfMgYZQ — FindingMaffy🇩🇪 (@JoyManjarrez) July 27, 2023

Versiones de personas cercanas a ella cuentan que planeaba asistir a una fiesta del Orgullo LGBTIQ+ en compañía de amigos, pero no habría llegado a la cita debido a que se sentía cansada. Al día siguiente, sus amigos intentaron localizarla sin éxito, lo que los llevó a levantar el reporte.

De acuerdo con la información, María Fernanda tiene una estatura de 1.53 metros y pesa 48 kilogramos, es de figura esbelta, cabello largo en tono obscuro y tatuajes en ambos brazos.

María Fernanda Sánchez La joven mexicana se graduó del Tec de Monterrey (Instagram)

“Hay indicios de que la joven de 24 años se encuentra en una situación de vulnerabilidad emocional”, subraya la ficha de búsqueda.

Mientras la policía alemana ha pedido la colaboración ciudadana para encontrarla, su padres ya se han trasladado al país alemán para reunirse con el embajador de México, Francisco Quiroga.

Caso María Fernanda El embajador de México en Alemania rre ha reunido con los padres de la joven desaparecida (Twitter)

“Hoy nos urge encontrar a María Fernanda. Un recordatorio de ser empáticos y generosos con la gente a nuestro alrededor, especialmente quienes están lejos de familia y amigos, buscando salir adelante en un entorno, idioma y costumbres ajenos a los de la infancia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la Embajada de México e Alemania publicó: “Estamos colaborando con las autoridades en Alemania y mantenemos contacto directo con la familia de María Fernanda. Quienes trabajamos en la Embajada de México en Alemania estamos aquí para nuestra comunidad en Alemania. Siempre”,

Caso María Fernanda La embajada de México en Alemania ha publicado sobre la desaparición de la joven mexicana (Twitter)

Una de las hipótesis que arrojó el embajador fue que que pudo ser víctima de desaparición forzada pues según los informes, dejó su celular y su computadora en casa. Aunque no descartan que se haya ido extraviado al salir voluntariamente de su hogar.

Por supuesto señaló que es importante no especular para no entorpecer la investigación: “Se mantienen abiertos varios escenarios, ya sea como desaparición forzada y como no víctima de desaparición forzada. Pero hay que ser responsables y después con la familia”.

¿Quién es María Fernanda, la joven desaparecida en Berlín?

“Maffy”, como la llaman de cariño, es egresada del Tecnológico de Monterrey de la carrera de Ciencias de la Comunicación, apasionada del arte, los viajes y la espiritualidad. En su cuenta de Instagram se muestra como una joven espontánea, de espíritu libre y con grandes talentos: canta, toca el ukulele y da clases de yoga.

María Fernanda En sus redes sociales se puede ver que es una apasionada del arte y toca instrumentos (Instagram)

Su última publicación es un video de un viaje que realizó a Estocolmo, Suecia, en el que mostró los bellos paisajes y experiencias que vivió.

María Fernanda La última publicación de la mexicana fue un viaje que realizó a Estocolmo

Más mexicanos son reportados desaparecidos en el mundo

Tras darse a concoer la noticia de María Fernanda, familiares del joven oaxaqueño Carlos Tomás Aranda Burgoin, exigieron al gobierno que intensifiquen los esfuerzos para encontrarlo, pues lo reportaron como desaparecido desde principios de mes. La última vez que supieron de él fue en Brar Fruit Stand, Osoyyos, Canadá.

Carlos Tomás Aranda Burgoin El joven de 30 años fue reportado desaparecido en Canadá (Twitter)

De acuerdo con Josué Aranda, hermano de Carlos, tiene 30 años y planeaba quedarse hasta el 6 de julio en dicha región de Canadá pero que lo último que supieron de él fue que acudió a una fiesta y fue abandonado. Días después, recibieron llamadas telefónicas exigiendo un pago para su rescate.

Aseveraron que acudieron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer la denuncia pero que no han hecho nada.