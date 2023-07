Horóscopo chino: La alineación planetaria hará cambios en el amor de 5 signos antes que acabe julio

Desde el pasado 22 de julio comenzó la alineación planetaria entre Mercurio, Venus y Marte, que se verá hasta el 31 de de julio. Los tres formarán un triángulo, que estará ubicado en la constelación de Leo y que Regulus, la estrella de este espacio del firmamento se sumará. La fecha para verla dependerá de la ubicación, por lo que en México será visible una hora después del atardecer el último día del mes. Esto significará cambios en materia del amor para los signos del Buey, Tigre, Dragón y Gallo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Soltera: Conversar con una amiga con quien tenías tiempo sin hacerlo. Te sentirás fortalecida tras colgar el teléfono. Ella te dará la dosis de motivación que necesitas para continuar. Esa prisa por dejar de ser soltera se te quitará o disminuirá.

Con pareja: Te sentirás un poco afligida porque tu pareja no se comportará de la manera que esperas y esto ya se ha convertido en una rutina, que está causando mella en tus sentimientos. Deja de esperar y acciona, habla con él y si la situación no cambia, pues, amiga ese no es tu lugar.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Soltera: Un chico muy cercano te ayudará a evolucionar en tu vida, te dará algunos consejos y desde ahora no lo podrás mirar de la misma forma porque esto que hace te flechó y ahora estás dispuesta a ir detrás de él.

Con pareja: Tu “media naranja” te pondrá a prueba durante estos días porque quiere saber qué tanto lo amas y hasta dónde estás dispuesta a llegar actualmente, porque nota ciertos cambios en tu conducta que no le gustan y le están causando dolor.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Soltera: Hay señales que no han sabido interpretar y estás enfocada solo en tu trabajo, mientras que Cupido ya no sabe qué hacer para llamar tu atención. Date una oportunidad de ver lo que tienes a tu alrededor, porque hay un chico que te merece, pero tampoco estará toda la vida esperándote.

Con pareja: El entendimiento vuelve a la relación tras una franca discusión con la que pusieron algunos puntos importantes sobre la palestra, temas incómodos, pero que tendrás que respetarse, ya que es serán un signo claro de confianza.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Soltera: Que no te importe lo que opinen los demás, pues si tienes enorme deseo de estar con ese chico que tanto te atrae sexualmente, pues darle rienda suelta a tu placer. Solo verifica que no se trata de un bocón que solo desea utilizarte.

Con pareja: La rutina está socavando la relación y ninguno de los dos, al parecer, está interesado por hacer un cambio significativo que permita salvarla. Lo mejor es que cada quien tome el camino que mejor que convenga y así no siguen viviendo en un engaño total.