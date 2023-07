Horóscopo: 5 signos tendrán un golpe de suerte en el dinero con la Luna en cuarto creciente

A las 12:08 de la noche de este 26 de julio la Luna entrará en su fase de cuarto creciente y estará en la constelación de Escorpio. Esta fase es ideal para trabajar la autoestima, la confianza, así como cortar cabello, hacerte mascarillas nutritivas para la piel y sobre todo rituales para atraer las buenas energía.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

En el tema laboral es posible que tus jefes te reconozcan tu eficiencia y dedicación. No esperas nada y es por esto que ese dinero te caerá como del cielo. Saldrás con más del triple, justo lo que necesitas para concretar un acuerdo que te permitirá mejorar la forma en la que vives. Siéntete afortunada porque todas las cosas buenas estarán llegando unas tras otras. Ya fueron muchos años esclavizada y llevando un peso a cuestas.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Recibirás una llamada importante de un banco. Te llegó el momento de hacer buen uso de las tarjetas de crédito o de un préstamo que te permitirá avanzar más en la meta que tienes en mente. No dejes pasar la oportunidad, tampoco lo hagas a última hora para evitar que salga imprevistos que luego no podrás solucionar por falta de tiempo y ese tren de la oportunidad se te irá. Debes mantener tu récord para tener acceso a estos beneficios.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Por lo general las buenas ofertas siempre llegan cuando tus arcas financieras están bajas o vacías. Sin embargo, en esta oportunidad podrás comprar eso que tanto necesitas a un precio de locura porque hay rebajas insólitas. Solo debes estar pendiente para que no te las pierdas. Será un gran ahorro. No le prestes atención a quien te cuestione en cómo uses el dinero, ya que es tuyo y no andas quejándote con los demás cuando no lo tienes.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Una mujer que te debe dinero desde hace tiempo por fin se dignará a pagarte la deuda, pues comprendió que tenerla presente en su vida solo le está atrasando los planes. Tus finanzas nuevamente se estabilizarán y te traerá la paz que necesitas, ya que últimamente las preocupaciones por no poder cubrir todas las responsabilidades te están afectado la salud. Pero viene una buena racha en la que solventarás todo y tu conciencia estará tranquila.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

¿Quién dijo que para ser feliz y divertirse se necesita de grandes cantidades de dinero? pues sí es posible que salgas de esa rutina que te asfixia, pero para eso tienes que sacarte de la mente que sin dinero no eres alguien. Una par de amigos te demostrarán lo divertida que puede ser la vida. Te invitarán a un paseo súper asequible que te dejará una maravillosa experiencia y cambiará tu perspectiva sobre las finanzas.