Horóscopo chino: Lo que tienes que saber para potenciar tu suerte en la última semana de julio

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Tienes que reconocer que hay más de una opción para solucionar problemas, hallar respuestas, muchos caminos te pueden llevar al mismo destino y en eso es lo que debes enfocar. Si no funciona con una, pues optas por otras.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Mientras no sueltes a eso que te aferras no llegará nada nuevo ni bueno a tu vida. Tienes las manos ocupadas con temas que ya no te resultan y que quejas de la vida, pero te niegas a dejar ir. Despréndete de eso y verás como la suerte estará más de tu lado.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Comprenden que algunas personas solo llegan a tu vida para hacerte un bien, ayudarte cuando más lo necesitas. Míralos como ángeles que Dios te pone en el camino. Si uno de ellos para acompañarte es una bendición, pero acepta sus ausencias para que encuentres la paz y el equilibrio.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Hay que poner más orden en tu vida, ya sean en tus espacios, tu casa o finanzas para que las energías positivas de prosperidad lleguen a ti sin ningún contratiempo. También aprende a jerarquizar las necesidades y las metas.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Celebra cada uno de tus logros, por pequeños que sean, pues esas victorias alimentan tu motivación, las ganas de continuar trabajando por un porvenir fructífero y dándole la bienvenida a las vibras buenas que te guiarán hacia el mejor camino.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Llorar no es malo, es sanador y purificador porque te libreta de todo lo que tienes contenido, esa carga negativa que no te deja continuar. No piensen en el qué dirán, si tienes hijos no te escudes es que no deseas que te vean sufrir, pues eso es parte de la vida. ¡Suelta!

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Cuando hagas algo no pienses en que podrías fracasar, sino en cuán lejos llegarás. Esto cambio de mentalidad te mantendrá más ocupada en conseguir de diversas formas la manera de triunfar y codearte con personas que están en tu misma sintonía.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Tanto encierro no ayuda de nada, puedes descansar, relajarte, pero también es vital de que tomes un día de naturaleza, que salgas y veas qué otras cosas hay a tu alrededor y no necesariamente tienes que gastar gran cantidad de dinero para hacerlo.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

No eres el centro de todo y eso debe quedarte claro, porque los demás también necesitan tarima, espacio y tiempo. Cuando aceptes esto las circunstancias a tu favor llevarán a ti y no tendrás que correr detrás de ellas para atraparlas.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

A veces es necesario no desistir ni conformarse con un no como respuesta, pues son pruebas que te ponen el destino para ver que tan persistente eres por lo que realmente quieres. Esforzándote un poco más puedes llevarte gratas sorpresas.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

A veces tienes las expectativas muy altas y eso te impide ver las realidades, razón por la que te desilusionas con facilidad y ya no deseas ni intentar, ni confiar de nuevo en alguien. Debes revisar esto, no se trata de que seas conformistas, pero tampoco que quieras algo casi perfecto.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Las promesas son para cumplir y andar por la vida faltando a ellas no solo habla de ti, sino de que ni tu misma le das el valor necesario a cada una de tus palabras y acciones. Cumple para que no te atrases, para que demuestres el valor que tienes.