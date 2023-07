Conoce tu carta del tarot para activar la suerte y el amor la semana del 24 al 30 de julio de 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Sol

Tendrás una semana para resolver algunas cosas en el plano laboral que no te deja avanzar para tener nuevos proyectos. El dinero va a fluir, pero mucha prudencia y ojo con lo que vas a invertir porque cualquiera está por allí para hacer maldad. Lo que está en juego es tu futuro económico y aun cuando el sol brilla para ti, no está de más estar alerta. Estás en un momento especial con tu pareja, hay comprensión, respeto y mucho amor. Aprovecha para consolidarte. Va a valer la pena la convivencia.

Tauro

El Colgado

Vienes de unos días muy intensos en el plano laboral y se van a poner más fuerte, así que vas a requerir de una dosis extra de paciencia para poder sacar todo adelante. Te va a tocar resolver un problema familiar para lograr la armonía, así que prepárate para momentos complicados. Si algo tiene esta carta es que te llama a liberarte de los problemas, a sanar heridas y a dejar el pasado a un lado. Alguien en tu entorno laboral busca la manera de conquistarte, pero estás cerrada a toda posibilidad. Permítele acercarse y te sorprenderás.

Géminis

El Emperador

Se te abren los caminos en el plano profesional, después de tener un tiempo que no levantabas cabeza. A veces esos procesos de mala racha nos dejan aprendizaje y tú ya sabes qué hacer para que no vuelva a suceder. Organízate, analiza lo que quieres a futuro y crea las estrategias para lograrlo. Si eres disciplinada vas por buen camino. Esta carta también te indica que alguien de tu familia, tu padre está muy preocupado por lo que te está sucediendo y está dispuesto a ayudarte en lo que necesites. Deja el orgullo y acepta el apoyo.

Cáncer

El Hierofante

La carta te habla del florecimiento de los negocios, pero te advierte que debes ser racional y por sobre todas las cosas comedida con las ganancias para que puedas en un futuro invertir. Una nueva oportunidad laboral se te presenta, pero piénsalo bien porque no es momento de cambios bruscos, sino de esperar a salir de algunos compromisos para tomar decisiones. No descuides a tu pareja porque es tu apoyo en momentos difíciles y ahora te toca a ti retribuirle.

Leo

El Mago

Será una semana en la que tus superiores te estarán observando para ver cuál es tu desempeño y para analizar el grado de confianza que pueden tener para encargarte otros proyectos. Aun cuando vas a sentirte abrumada, vas a salir airosa de ese proceso, pero cuidado con la duda y las inseguridades cuando vayas a tomar decisiones importantes. Las cosas no han estado del todo bien con la pareja, así que busca ese momento para conversar y resolver diferencias.

Virgo

La Templanza

Inicias una semana con mucho trabajo y contratiempos para sacar adelante los negocios. Dos elementos debes tener presentes para poder avanzar, paciencia y moverte rápido para no perder oportunidades. Las decisiones que tomes, serán cruciales para garantizar tu futuro. Reúnete con tu familia porque ellos te ayudarán a superar cada una de las adversidades que se te van a presentar en el camino. Sientes que estás preparada para el amor, pero no permites que se acerquen para conquistarte. Ábrete a nuevas oportunidades que te irá muy bien.

Libra

La Rueda de la Fortuna

Esta semana será de muchos cambios a los que debes ponerle mucha atención porque de ello depende el éxito o no de lo que quieres hacer con tu vida profesional. Enfócate en los objetivos que te has trazado para que no pierdas oportunidades valiosas de crecer económicamente. Muéstrate confiado en tus habilidades, esto hablará bien de ti a los ojos de tus superiores. Toma algunos riesgos. Si quieres que se fortalezca el amor con la persona que tienes al lado, dedícale tiempo porque el trabajo no lo es todo en la vida.

Escorpio

La Emperatriz

Los próximos días serán muy buenos para ti en el plano profesional. Todo lo que has luchado para sacar adelante varios negocios empieza a tomar un rumbo diferente y con mucho éxito. Un dinero que necesitas para saldar un compromiso lo vas a tener en tus manos. Sal de esa situación para que puedas avanzar. Tienes una luz maravillosa que te lleva a la prosperidad, así que aprovecha este momento. Todo lo que planificaste con tu pareja se va a consolidar, así que prepárate para una nueva etapa llena de mucho amor, respeto y confianza mutua.

Sagitario

Los Enamorados

Una asociación para sacar adelante tu emprendimiento se termina de consolidar en los próximos días. El éxito está garantizado y se abren los caminos para mejorar económicamente y saldar deudas. Esta carta te anuncia que el amor toca las puertas de tu corazón y que debes darte la oportunidad de la convivencia. Aprovecha este momento para reflexionar: si en tu vida hay alguien con la que quedaron cosas inconclusas, resuélvelas porque el camino que te espera de aquí en adelante es de mucho amor y bendiciones.

Capricornio

El Juicio

Debes tomar una decisión en el plano profesional muy importante que va a cambiar tu vida del cielo a la tierra. Tendrás que hacer un viaje para resolver algunos conflictos con un negocio, pero todo va a salir muy bien si le haces caso a la intuición. La carta también te indica que debes revisar las experiencias pasadas en el amor y te darás cuenta que hay cosas que no debes repetir, de esa manera avanzarás en tu nueva relación de pareja. Si no lo haces, puedes volver a fracasar una y otra vez.

Acuario

La Fuerza

Será una semana con muy buenas perspectivas laborales, así que, si quieres ese ascenso, muévete con cautela y mucha inteligencia para que sorprendas a los superiores con nuevas estrategias en los negocios y te ganes la confianza. El universo está a tu favor y debes aprovechar ese momento. Mantén la actitud positiva para que las cosas sigan marchando bien. Valora la preocupación de tu pareja y la dedicación que tiene hacia tu familia. Esto es algo que debe ser recíproco.

Piscis

El Diablo

Será una semana de duro trabajo y de muchos conflictos que debes sortear con paciencia, tolerancia y buena actitud para que todo salga bien, pese a todo lo negativo que te rodea. Tienes que ser muy astuta para determinar quienes quieren avanzar y quienes no. Esta carta es una advertencia para que te encamines al lado correcto. Deja los celos y las impulsividades porque lo que estás haciendo es alejar a esa persona de ti.