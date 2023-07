Conmovedor: Niña que se convirtió en la “Barbie boliviana” ya tiene su vestido de ensueño

Desde la semana pasada el revolución rosa llegó a los cines con el estreno de la película en live action de Barbie, que es protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Desde entonces, la caja de la icónica muñeca ha formado parte de la decoración de miles de cines y centros comerciales en el mundo para que las fanáticas del juguete posen dentro de esta y se conviertan una estupenda muñeca.

Por supuesto que Bolivia también se sumó a la marea rosa y días atrás un mall en la ciudad de Cochabamba puso la caja de Barbie para que sus clientes disfrutaran, y llegó Jimena, una niña de 10 años y vendedora de dulces en la calle para también tomarse una foto.

El diario boliviano El Deber reseñó que la foto la tomó Natalia Mendoza, una asesora de imagen de uno de los locales, pues la niña siempre pasar por el lugar a ofrecer sus caramelos, y rápidamente se viralizó cuando la vendedora compartió la imagen en su estado de Whatsapp, ya que no deseaba postearla en sus redes sociales para no llamar la atención porque se trata de una menor de edad.

“Cerca del mediodía, como es habitual, la niña vino a la tienda y se acercó como siempre a ofrecer sus chicles, vio la caja y como toda niña se le escapó un “guau” sorprendida. Me dio mucha ternura y le dije: ‘¿No quieres entrar y sacarte una foto? y ella me dice: ‘¿puedo?’ y entró a la caja y así le saqué la foto. Después se la mostré y me dijo: “¡Noo! que feo y se escapó corriendo”, explicó Mendoza al diario.

Lo que jamás pensó la niña fue que su inocencia conmovería las redes sociales y ahora sería bautizada como la “Barbie boliviana”. Ella está de vacaciones en Cochabamba junto a su madre y seis hermanos, pues viven en el poblado de Itirana. Su progenitora también vende en las calles y los niños la ayudan.

Un sueño cumplido

La historia de Jimena no tardó en llegar a los ojos del diseñador de Bolivia, Galo Sánchez, quien se apoyó en las redes sociales para contactar a la pequeña para hacer un traje a la medida y que luzca como la verdadera muñeca que es.

Galo el pasado 19 de julio presentó su nueva colección de ropa, en la que trabajó por seis meses. Se trataron de 35 trajes para la mujer autóctona inspirados en Barbie, que fueron mostrados por 21 modelos en el mismo centro comercial donde Jimena inmortalizó su gran momento.

Su llamado se viralizó y en poco tiempo logró comunicarse con la niña: “Yo soy Galo, y yo te voy a cumplir ese pequeño sueñito y al mismo tiempo tú me vas a decir lo que quieres. Va a llevar algunas florecitas, algunos detallitos y ya vamos a ver. Te vamos a dar el vestidito y ya sabemos, va a ser corte princesita con tulcito abajo a lo cómodo, pero para que puedas estar bonita y que puedas cumplir”, detalló el diseñador en el video compartido en sus redes sociales.

El vestido para Jimena está listo, y este lunes 24 de julio, a través de su cuenta en Instagram mostró uno de los bellísimos trajes de ensueño en tono fucsia que diseñó para ella.