A 5 signos le estalla la suerte y la abundancia cuando Plutón se iluminé con el Sol del 22 al 28 de julio

A partir del 22 de julio, Plutón estará en oposición al Sol con la Tierra en el medio, lo que se entiende en astrología como una ola de “por favor, entiéndame” que viene a abrumarnos y que a algunos signos afectará positivamente.

El planeta enano estará maravillosamente iluminado por el Sol. Sin embargo, el hecho de que la estrella más brillante del cosmos tenga esa energía tan fuerte, los cambios que se generen en este transito será para despertar, crecer y guiarnos.

En los signos de Tauro, Leo, Libra, Capricornio y Acuario, Plutón actúa para intensificar la voluntad, para que se encuentren a sí mismo y alcanzar las metas personales de abundancia y prosperidad.

Tauro

Un gran torrente de fortaleza y voluntad trae este transito para los nativos de este signo. El sacrificio por lograr los objetivos que se han trazado para crecer en lo profesional y tener mejor calidad de vida lo han logrado con mucho trabajo. Esta será una etapa para ver los frutos y celebrar los triunfos de tanto esfuerzo. Pero deben continuar con el mismo ritmo para que las finanzas se mantengan en crecimiento. La relación de pareja no pasa por su mejor momento, pero la lucidez y el entendimiento se harán presente para propiciar la reconciliación.

Leo

Tienes toda la energía y la actitud positiva para obtener todos los éxitos profesionales que te has empeñado con disciplina lograr. Nadie te va a detener porque tu carácter fuerte y tu madera de liderazgo te hará derrumbar todos los obstáculos hasta llegar a lo que quieres. En ese proceso el dinero va a fluir y la abundancia la tendrás en tus manos, pero cuidado con perder el norte. La prudencia será importante tenerla presente para mantener el avance. Tu familia ha estado contigo en los momentos difíciles y su apoyo ha sido incondicional, ahora que estás bien toca retribuirles por todo.

Libra

Cambios y acontecimientos importantes vas a vivir en los próximos días en el plano profesional con celebración porque sientes que se hace justicia. Luchaste en el pasado por alcanzar esa meta que hoy ya tienes definitivamente en tus manos. Es ese poder que sientes al poder resolverlo todo porque tienes con qué. Cuidado con malgastar lo que te ha costado mucho esfuerzo, es el momento de reflexionar, de analizar cada inversión para que todo salga a pedir de boca. Tu tiempo de disfrute también es valioso, así que no dejes a tu pareja a un lado y celebra el amor y la abundancia.

Capricornio

La creatividad y el ímpetu de tenerlo todo listo te llevó a brillar y conseguir que tus finanzas mejoraran a tal punto que te sientes holgada. Los cambios que consideraste por un instante como una pesadilla, sirvieron para aprender, corregir y mejorar estrategias que te llevan al éxito y la abundancia. Tienes que ahorrar porque pronto tendrás la oportunidad de invertir en un bien inmueble para tu independencia. La relación de pareja está en ese momento de consolidación y de definitivamente dar el paso para la convivencia. El amor triunfa y ustedes están disfrutando de ese momento.

Acuario

No hay bien que por mal no venga, eso ha sido la premisa de los últimos meses. Una transformación en el plano laboral llena de obstáculos, que trajo grandes aprendizajes y que hoy recoges los frutos de tanto esfuerzo. La suerte está de tu lado y cualquier conflicto que se presente lo vas a resolver muy rápido por la experiencia que ya tienes. El dinero fluye y vas a poder saldar algunas deudas que debes hacerlo con prontitud. No todo puede ser trabajo, la vida y la salud también merecen que abras tu corazón a un nuevo amor. Esa persona espera que tu decidas para que se den la oportunidad.