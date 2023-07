Suerte en el dinero: los 4 signos que ganarán con la conjunción lunar antes del 31 de julio

La suerte en el dinero estallará en la vida de Tauro, Libra, Capricornio y Piscis, cuando al anochecer de este viernes 21 de julio la Luna y Marte estarán en conjunción, evento en el que dos cuerpos celestes parecen estar uy cerca, desde la perspectiva de la Tierra, pero que en realidad está separado por miles años luz de distancia.

La última conjunción entre estos dos cuerpos fue hace un mes. Pero en esta oportunidad, la Luna estará brillando en un 10.3%, lo que permitirá, además, ver a Venus y la estrella principal de la constelación de Leo, Regulus.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Vas a necesitar mucho más dinero del que tienes actualmente en tus cuentas bancarias y en efectivo, pero no te desesperes porque tendrás esa cifra que necesitas, solo tienes que ver más de la liquidez monetaria y centrarte en lo que tienes de valor que ya no uses y que puedes venderlo. Haz un inventario y verás que tus cosas sí valen y mucho más de lo que piensas. Deshazte de la preocupación porque saldrás de ellas muy rápido, algo muy inusual en estos momentos. Considérate afortunada.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Estarás de suerte, porque tienes una condición que te dificulta encontrar un poco trabajo o tener un ascenso, pero comenzarás agosto con buen pie, ya que una mujer te dará una oportunidad a pesar de todo lo que está en tu contra, porque tienes excelente referencias que te respaldan. Esto solo significa algo: que pensabas que sufrirías por dinero, pues ya no será así porque esto estará asegurado, dándote así mayor tranquilidad. Esto se deberá a tu credibilidad y buen corazón.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Hay un negocio en el que te presentarán dos opciones para obtener tus ganancias. Tienes que saber jugar, apela a tu juicio y astucia porque te ayudarán la opción que más te conviene. Puedes plantear probar con ambas alternativas y luego decidir, pero no te vayas por un de una vez. Harás una buena elección y esto blindará la economía de tu hogar y poder comprar lo que requieres, solventar los gastos y, sobre todo, ahorrar.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No te preocupes por ese dinero que está faltando para iniciar un nuevo ciclo en tu vida. Sentirás que no podrás alcanzarlo, pero sí estará disponible para ti para justo ese momento cuando lo necesites. Saldrá hasta dejado de las piedras. Un hombre que te tenía en ascuas con eso que te ganaste con duro trabajo, pues se manifestará y saldará la deuda que tiene contigo. Solo deberás presionar un poco más con otra estrategia, pero no te preocupes porque eso que quieres está destinado para ti.