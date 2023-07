Horóscopo: La alineación planetaria dará fortuna y paz a estos 5 signos

Con la Luna creciente en un 23% de brillo, el cielo será la pista para que tres planetas muestren todo su esplendor. Se trata de Mercurio, Venus y Marte, que este 22 de julio se alinearán luego de ser protagonista cada uno por separado de una conjunción lunar los días previos. De acuerdo con el portal Star Walk Space, este evento sucederá una hora después del atardecer.

Sin embargo, la fecha puede variar según el punto de la Tierra desde donde se observe la alineación. Afirman que para México esto puede ser el próximo 31 de julio. Lo cierto es que desde ya está incidiendo en las energías y por esto Aries, Cáncer, Leo y Acuario encontrarán la fortuna y la paz por estos días.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Vas a enterrar a la pereza con una buena dosis de motivación, por lo que te esforzarás para lograr una meta que tienes pendiente desde hace algún rato. Vas a interiorizar que sacrificar, esforzarse y aprender sobre temas relacionados con el rubro en el que desenvuelves será muy productivo para ti, porque conseguirás grandes cosas, que pensabas que no lo podías obtener. Vas a estar muy entusiasmada y eso será tu motor de empuje.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Has tenido mala experiencia en el amor, te han decepcionado porque apostaste todo a esas relaciones y quedaste sin nada, esta es la razón por la que actualmente no deseas abrirle la puerta al interés con que ese chico insistentemente te pide una oportunidad. Piensas que es muy pronto, cuando sabes que no es así, que una vez más no te tomarán en serio, pero esta vez estarás equivocada. Serás afortunada si le tan solo permitieras conocerlo.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Te vas a destacar inconscientemente entre un grupo importante personas, que te ayudarán a alcanzar el éxito. Esto te avergüenza porque crees fielmente que no tienes que pedirle favores a nadie para alcanzar la gloria, pero estás equivocada. Esta alineación te pondrá a las personas correctas en tu camino para que te apoyes en ellas y escales hasta llegar a la próxima cima. No te gusta llamar la atención, pero en este caso lo amerita porque eres excelente en lo que haces.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Un favor con favor se paga, y así lo sabrás cuando desinteresadamente le tendiste la mano a una pareja en apuros. Esta noble acción fue escrita para el universo, por lo que será esa misma pareja la que te dará la oportunidad para que concretes una meta muy preciada para ti y que llegar a ella te estaba costando mucho. El cosmos está conspirando a tu favor, así que sigue con una buena actitud y haciendo el bien sin esperar algo a cambio.