Horóscopo chino: La mala suerte acompañará a estos signos tras la conjunción de la Luna y Marte

Desde la constelación de Leo, justo al anochecer de este viernes 21 de julio Marte y la Luna estarán en conjunción, un evento cósmico que consiste en un aparente acercamiento entre dos cuerpos celestes, aunque en realidad están separados por años luz de distancia. Además del planeta rojo, también estarán Venus y la estrella más brillante de Leo, Regulus, que formarán un triángulo. Esto traerá malas noticias para los signos asiáticos de la Rata, Serpiente, Cabra y Perro.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Vas a tener que convivir con alguien que, aunque se asemeja a ti en ciertos puntos, hay otros más importantes para ti en los que ambos difieren, como lo es el tema del orden y la limpieza, ya que eres una mujer muy delicada con este punto, quizá un poco que los demás y esto será el detonante entre ustedes para que haya una confrontación. Se vienen días complicados y tendrás que armarte de paciencia para esperar que la tormenta pase, porque pronto todo volverá a la normalidad.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Hay un engaño del que serás testigo y esto no te dejará la conciencia tranquila, ya que no va acorde con tus creencias, además de que sabes que callarlo duele, pero decirlo también. Tendrás que lidiar con esta disyuntiva por una semana más cuando ya definitivamente tomes una decisión porque el tormento te carcomerá. Es posible que seas juzgada por callarlo, pero haz lo que tu corazón te indique porque así tendrás la mente en paz.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Hay muchas personas alrededor que están pendiente de lo que haces o dejas de hacer porque no les gusta verte feliz, contenta y exitosa por eso harán comentarios que puedan perjudicarte en el avance de algún proyecto que estás ejecutando en tu trabajo o tu vida personal. No comentes con alguien tus planes, cuídalos con recelo. Las energías malas llegarán hasta ti si le das poder a las palabras que salen de sus bocas. Neutralízalas con pensamientos positivos e ignorándolas.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Estos días te estarás autosaboteando con cada oportunidad que llega a tus manos porque te menosprecias, piensas que no lo puedes hacer, pero no es porque no tengas el conocimiento, sino porque tienes miedo a fracasar, a que te llamen la atención. Entonces, centras toda la atención en estos aspectos negativos y vas directo a esos errores, que terminan reafirmando esa falsa creencia de ti. ¡Despierta y date cuenta que eres valiosa y talentosa! Esta será la salida a todo.