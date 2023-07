La conjunción de la Luna y Mercurio afectará las emociones de estos 6 signos este 19, 20 y 21 de julio

La noche de este miércoles 19 de julio será muy importante porque Mercurio estará en conjunción con la Luna y será visible, algo que pocas veces sucede con tanta facilidad, ya que el pequeño planeta siempre está muy pegado al sol. Este evento traerá cambios en las emociones de Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Últimamente has tenido muchas preocupaciones que se han tornado persistentes y sobre todo es que son muy desproporcionadas con respecto a lo que realmente está ocurriendo. Magnificas todo lo que pasa infundado en temores del pasado , lo que generará que tengas episodios de ansiedad que afecten tu desempeño laboral porque tendrás la atención enfocada en estos asuntos. Así como la relación con tu familia, quienes ya no soportan más tu medidas extremas.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

La tristeza que te embarga por esa despedida forzada, por cerrar un ciclo bastante doloroso en tu vida, comenzará a desaparecer con la danza que tendrá Mercurio con la Luna. Unos días sentirás que ya no puedes más, pero tu familia y amigos estarán para sacarte de ese hoyo en el que te encuentras, para hacer reír y ver que la vida sigue teniendo matices de colores. Te harán ver lo positivo que tiene toda esta situación por raro que parezca.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Hay algunos planes que se puede echar a perder o cambiar repentinamente por la irresponsabilidad de terceras personas, lo que te hará sentir una gran frustración porque se escapa de tus manos y, además, tendrás que solucionar todo el lío que se armará con lo poco que tienes. Así que esa calma y paz de la que gozas ahora está en vilo porque la furia ganará terreno. Cuida mucho lo que sale de tu boca porque puede ser perjudicial.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Una mujer de tu familia te dará una noticia que tomará por sorpresa a todos, sin embargo, les generará una alegría inmensa, puede tratarse de un reencuentro, un embarazo, la culminación de un proyecto o un empleo soñado. Lo cierto es que la felicidad de ella será la tuya también, algo que te dejará muy motivada y con ganas de seguir esforzándote. No olvides inmortalizar estos momentos para que queden en el recuerdo, que es lo único que se lleva uno de esta vida.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

La comunicación con tu pareja o una amistad será crucial porque pon fin se sentarán a hablar seriamente de esos temas que tanto les han incomodado desde hace algunos meses, para tratar de pasar la página. Ambos saben que los lazos ya no son tan fuertes y es precisamente por la falta de entendimiento de comunicación. Ambos han vivido experiencias dolorosas, frustrantes y el orgullo ha impedido buscar el apoyo en el otro.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Los recuerdos de una buena vida pasada te dejarán con mucha nostalgia. Muchas veces has querido abandonar todo para tratar de “correr” hacia ese lugar, refugiarte en esa persona, pero eso que añoras ya no existe. Deberás entender que tanto las personas como las circunstancias han cambiado y no puedes aferrarte a un pasado que no regresará. Trabaja el presente y apuesta por un buen futuro, busca echar raíces en donde estás.