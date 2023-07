Horóscopo chino: Así será la fortuna durante la conjunción de la Luna y Mercurio en la tercera semana de julio

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Eres una mujer fascinante, pero no te lo crees. Tiendes a sufrir del síndrome del impostor. Tienes que luchar contra esto, porque verdaderamente eres grandiosa. Todas apuestan por ti, pero no creer merecerlo cuando tienes el potencial entre tus manos.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Se vienen grandes planes para vivir en pareja, por lo que ahora estarás enfocada en eso que edificará y fortalecerá los lazos que los mantiene unidos. Disfruta de este momento porque será glorioso para ambos y les generará mucha felicidad.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Quédate tranquila y no inventes planes porque no te conviene, ya que pueden darle un vuelco a tu vida, para algo que no estás preparada. Deja que las situaciones fluyan, que en su debido momento podrás retomar lo que tienes en mente.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Se viene la firma de un contrato importante que te dará la paz que estás buscando desde años. Esto te permitirá comenzar de nuevo y sobre todo satisfacción porque por fin estás donde quieres, con las comodidades que soñaste.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Ir con la verdad por delante te abrirá mucho camino con temas legales. Ser sincera es una carta que a veces no es conveniente jugar, pero ahora será esencial para lograr un trato justo y beneficioso. Agradece al universo por los regalos que te dará.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

No veas amenazas donde no las hay, ya que aunque tu pareja tenga algunas diferencias ahora contigo no significa que ya no desee estar a tu lado o que hay otra mujer en su vida, solamente es que está descubriendo cosas en ti que no le parecen.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Llegó el momento de inventarse una aventura, de salir de paseo, tomar aire de la naturaleza y activar las energías que tienes aletargadas por el estrés que vives. Trata de incluir a tu familia o a tus amigos para que puedas sentirte aún mejor.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Te pagarán muy bien o darán una bonificación inesperada por un trabajo desinteresado que hiciste a inicio de mes. Este ingreso extra te será de gran ayuda para no desequilibrar el balance de tu economía y así concretar un plan que tienes entre manos.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Deberás encarar a un hombre para fijar una fecha que limitará la relación entre ambos, ya que ese ciclo entre ustedes terminó. Él lo tomará muy bien porque cumpliste a cabalidad y más todo lo que él esperaba. Incluso, te quedaste más tiempo del estipulado.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Una persona muy especial para ti vivirá una crisis y afortunadamente estarás allí para prestarle toda la ayuda que necesite. No la dejes sola porque estará susceptible, con pensamientos pocos racionales que pueden terminar en pleitos o desgracias.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Analiza muy bien el dinero que te vayan a ofrecer por un trabajo porque lo que al principio puede ser muy atractivo, al final resulte ser perjudicial para ti. Piensa en el futuro, pero no dejes que te presionen porque al final eres tú quien gozará, necesitará y gastará ese dinero.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Tener tus documentos personales al día hará la gran diferencia entre ganar o perder una oportunidad muy valiosa. Ser organizada te pondrán en ventaja con respecto a otras personas que están buscando lo mismo que tú.