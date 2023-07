Horóscopo: La mala suerte en el amor y la fortuna llegarán para 5 signos antes del 23 de julio

Este mes está avanzando rápidamente e inicia esta semana con una lluvia de estrellas que se mantendrá hasta agosto, días en los que estará en su máximo nivel. Por ahora serán cinco los signos que les iría muy mal serán Tauro, Cáncer, Virgo, Libra y Acuario.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Amor: Es posible que la relación que mantienes con algunos de tus seres queridos se vea estropeada por una mujer bastante delicada y con un carácter terrible, que ejercer un rol dominante sobre esa persona. Habrá un intercambio de palabra que modificará todo.

Fortuna: Te harán saber que te falta mucho para poder llegar a donde quieres y esto te hará sentir muy mal, porque más allá de la verdad que te puedan decir, es la manera en cómo transmite el mensaje y cómo pretende acabar con tu sueño de seguir adelante.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Amor: Hay confusión en tu corazón. Hay dos personas que amas intensamente, que exactamente opuestos, aunque una se asemeja mucho a ti. Así que tendrás que decidir porque no te puedes quedar con los dos hombres, que sabes muy bien te aman bonito.

Fortuna: Estarás muy cansada para ver que las cosas en el trabajo están saliendo mal. Cuando te percates, la situación estará en un nivel crítico y necesitarán que estés a tiempo completo para que soluciones lo más pronto posible.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Amor: No le estás prestando atención a las personas que adoras escudándote en que estás muy ocupada en el trabajo. Si no modificas esta conducta te quedarás sola y no habrá marcha atrás. Hay personas que desean escuchar de tu boca que las amas y estés más presente.

Fortuna: Serán unos días con muy poca suerte, porque no te llamarán de ningún empleo, si pides aumento el rechazo será casi de inmediato y hay pérdida de unas llaves, que no solo implicará una gran pelea, sino también gastos para evitar ser víctima del hampa.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Amor: Piensas que la verdad siempre será lo mejor, pero tanta honestidad solo será perjudicial para ti porque, aunque seas sincera, estarán pendientes de otros defectos que tienes para jugarte una mala pasada y causarte dolor.

Fortuna: Por más que intentes y te esfuerces, no lograrás ver la falla que has cometido y que te está saliendo muy cara, porque está socavando tu credibilidad. Será una sucesión de malos entendidos que desterrará l buena vibra por estos días.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Amor: Tu poca empatía y calidez con quienes te rodean de está dejando cada vez más sola porque no están dispuestos a calarse tu humor negro impertinente, así como lo poco solidaria que te muestras ante situaciones adversas. Si no tienes algo bueno que decir, es mejor callarse.

Fortuna: Desde hace rato estás buscando mejoría en tu vida, pero no estás teniendo atino para apostar a verdaderos proyectos que son prósperos, por lo que es posible que pierdas dinero o reputación en un negocio que resultará siendo un gran fraude, del que también serás víctima.