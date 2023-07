Horóscopo chino: La luna nueva traerá cambios en su vida para 5 signos este 18, 19, 20 y 21 de julio

La Luna llega a su fase nueva este lunes 17 de julio, trayendo renovación y nuevas posibilidades a la vida de los signos de Tigre, Serpiente, Mono, Gallo y Cerdo. Se inician los cambios, inicios cíclicos y para estas fechas muchas terminarán las relaciones amorosas, analizarán quiénes tienen alrededor para limitar a las personas tóxicas y refrescarán la imagen personal.

La “luna negra” estará en al constelación de cáncer, lo que es bueno para mudarse o cambiar dinámicas.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Son días de análisis de tu entorno y te darás cuenta que hay muchas personas tóxicas a tu alrededor que están absorbiendo tus energías positivas. Entonces, tendrás que empezar a establecer límites para que la prosperidad siga presente en tu vida y ya no se vea afectada. Verás cómo poco a poco las cosas cambiarán para mejor. Hazte un baño de protección para prevenir.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Tendrás que invertir en mejorar tu imagen o refrescar la decoración de tu hogar porque hay que activar las buenas vibras. No lo veas como un gasto, sino como una inversión porque ya es hora de salir de todo lo que no usas o está roto tendrás que sacarlo. Vendrán muchas oportunidades para multiplicar el dinero que ingrese a la casa o el negocio.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Tienes que superar el miedo y atreverte a emprender, a montar tu propio negocio con ese talento que sabes que te puede catapultar. Cuentas con una buena red de contactos y alguien que puede ser tu socio aportando capital. Además, ya muchas personas conocen tu trabajo y no dudarán en contratar tus servicios. Dile adiós tus temores y aférrate a tus bondades.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Es posible que tu relación amorosa llegue a su fin porque ya no soportará más tus defectos, pues acabaste con la paciencia que te tenía. Muchas veces te dijo que cambiaras esos patrones y creencias que estaban afectando la relación, pero no hiciste caso, ignoraste todas las señales de alarma. Ya no hay vuelta atrás, entonces, sabrás que perdiste a una gran persona.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Hay encuentro con amigos que te sacarán sonrisas porque atravesarás un momento incómodo con alguien en tu empleo, que tratará de humillarte, de herirte con tu pasado, pero tus compañeros no lo permitirán. Pero si es bueno es que fortaleza tu autoestima para que hagas frente a este tipo de persona que está acostumbrada a pisotear a los demás.