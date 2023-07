Horóscopo: Estos son los números que estallarán tu suerte del 17 al 23 de julio

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Es posible que durante estos días conozcas a alguien bastante interesante que le aportará color a tus días y no necesariamente se trata de una persona que robe tu corazón, porque podrían tratarse del inicio de una grandiosa amistad. Número de la suerte: 18.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

No reprimas tus sueños y deseos por tratar de complacer a los demás, quienes al final ni te lo agradecerán. La primera que debe estar en tu vida eres tú, y no debe importante que otros piensen que eres egoístas. Lucha primero por lo tuyo. Número de la suerte: 23.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Las jornadas laborales durante esta semana serán extenuantes porque están al final de un cierre de proyecto o desean captar más clientes. Lo importante es que no dejes que este panorama sea perenne, porque con el dinero extra no puedes comprar el tiempo familiar. Número de la suerte: 66.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

A mediados de semana tendrás algunos invitados inesperados en tu hogar, quienes te sorprenderán. Al principio de molestará, pero llegarán para que puedas drenar toto el estrés que tienes acumulado. Serán beneficioso para ti y los tuyos. Número de la suerte: 93.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Hay una verdad que tienes guardada y tendrás que decirle, por sensatez, todo a esa persona que tanto te tendió la mano en el peor momento de tu existencia. Aún lleve las de perder, entenderá que es lo necesario para que todos los involucrados salgan ganando. Número de la suerte: 39.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Sientes que ya no puedes más, que lo has dado todo, pero las cosas no te salen como lo esperas. Sin embargo, no es momento de que te rindas. Has un último intento, porque allí está la clave de todo. Estarás agradecida por lo que obtendrás. Número de la suerte: 05.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Quieres logras las metas rápido y estas un camino equivocado que te dará dolores de cabeza y complicará más el asunto. Aunque te cuesto o te tardes un poco más, es mejor que hagas las cosas paso a paso. Número de la suerte: 17.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Una persona que tratas con mucha frecuencia está encantado contigo, así que está decido a hacértelo saber estos días. Tómalo con naturalidad y si le correspondes, bienvenida sea una nueva relación, de lo contrario no le des esperanzas si sabes que no las hay. Número de la suerte: 20.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Te pondrán a prueba y no lo sabrás. Tú no dejes de hacer las cosas con alto sentido de responsabilidad y pertenencia, porque así demostrarás lo que vales y que no es porque alguien te supervise, sino porque es tu modo de proceder. Número de la suerte: 77.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

De la prisa solo te quedará una gran vergüenza por el error que estás a punto de cometer. Certifica que todo esté correcto aunque implique que te quedes más tiempo. Debes irte por lo seguro. El estar apurada impide que veas los detalles. Número de la suerte: 82.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Tendrás una noche amena con un par de mujeres de tu clan familiar, quienes te darán consejos, rememorarán sus días de gloria en la juventud y la niñez y se darán el apoyo que necesitan en estos momentos algunas de ustedes. Número de la suerte: 10.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tienes que bajarle la intensidad a la sensación de inseguridad que tienes. Ciertamente la delincuencia está desbordada, pero ese pensamiento negativo que está tornando tóxico, así que pon de tu parte para que esto no se transforme en una fobia. Número de la suerte: 100.