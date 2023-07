Con la Luna Nueva 5 signos tendrán un golpe de suerte y prosperidad el 15, 16 y 17 de julio

La llegada de la Luna Nueva se considera el punto de mayor energía, es un nuevo comienzo, la renovación y la regeneración espiritual que estará más poderosa que nunca.

En esta fase la Luna está más oscura y ocurre cuando se alinea con el Sol. Los astrólogos aseguran que es un momento en el que la energía se maximiza porque representa el comienzo, el espacio de renacimiento en todos los aspectos: físico, emocional y energético.

Marca, además, un momento ideal para empezar nuevos proyectos y comenzar nuevas etapas de la vida y 5 signos del zodiaco, Tauro, Cáncer, Géminis, Escorpio y Acuario son los afortunados en recibir esa energía vibrante y positiva de la Luna Nueva.

Tauro

El Universo se confabula para que todos tus planes salgan adelante y tus proyectos en el ámbito profesional te hagan brillar. Recibirás una compensación importante por echar adelante un negocio que se creía perdido. Tu actitud positiva y la firmeza con la que tomaste decisiones te llevaron a tener el éxito del que hoy disfrutas. Tienes que aprovechar esa buena energía para organizarte y desconectarte unos días para dedicarlo a la familia. Ellos también necesitan disfrutar de ti y celebrar tus logros porque son tu punto de apoyo.

Cáncer

No ha sido fácil sacar adelante todo el trabajo que colocaron en tus manos, pero tienes tanta fuerza de voluntad y eres tan determinante que lograste con éxito todo. Ahora te organizas para asumir nuevas oportunidades, te sientes preparada y con la actitud positiva para echar adelante y avanzar. Un dinero llega a tus manos y vas a poder resolver algunos compromisos, pero mucha prudencia para que estés prevenida en un futuro. Tu vida en pareja va muy bien, cuando no estabas segura de que la convivencia resultaría, te llenaste de miedos hasta que decidiste avanzar y han logrado con respeto y confianza estar en armonía.

Géminis

Nuevas oportunidades en el plano profesional llegan a ti y vas a tener que tomar una decisión en los próximos días. Tu intuición es maravillosa, así que con ella vas a poder lograr salir adelante y lograr que la prosperidad toque a tu puerta. Te has esforzado mucho, así que es el momento de culminar con esos estudios para que te llegue el ascenso por el que estás luchando para avanzar en lo económico. Los astros están a tu favor. Estás conectada a esa persona especial que apareció en tu vida y esto puede ir más allá, así que disfruta porque te lo mereces.

Escorpio

Todos cometemos errores en algún momento y tu entereza y disposición hizo que enmendaras todo lo que sucedió. Eso generó en quienes comparten vida laboral contigo un respeto y un liderazgo que debes aprovechar para lograr grandes cosas. La vida te está recompensando y por eso debes tomar decisiones para que ese avance no se detenga. Celebra porque la prosperidad llega a ti, porque vas a poder ayudar a los tuyos y porque llegó el momento del éxito para ti. Tu pareja es tu apoyo, tu columna y seguirá a tu lado en cada paso importante que des en tu vida.

Acuario

Pese a estar muy sensible emocionalmente, eso no te detiene para alcanzar todos los objetivos que te has propuesto. Es mucho trabajo, fluye con rapidez el dinero y eso te hace sentir triunfadora. Pero debes tener cuidado porque tu alegría a muchos no les gusta y es por eso que te debes manejar con mucha prudencia en estos días. Busca un tiempo para conectar con tu mundo interior, necesitas que tu mente se despeje. La pasión está a flor de piel, así que no te niegues a disfrutar y acepta ese viaje a tu pareja para llenarte de buena energía.