Horóscopo: la Luna menguante traerá fortuna y paz para 5 signos el 14, 15 y 16 de julio

El menguante de la luna llegará a su ocaso este fin de semana por lo que su brillo, que este jueves 13 de julio está sobre la constelación de Géminis, dejará paz a los signos de Tauro, Géminis, Leo, Sagitario y Capricornio.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Hay algo que te está atormentado, porque sabes que erraste, que no debiste sucumbir ante la tentación y ese remordimiento te tiene mal, pero en estos días harás las paces contigo al comprometerte en un pacto con el Todo poderoso, quien te solucionará el problema, te dará las herramientas para que puedas cumplir con esa promesa y, entonces, comenzará a llegar la tranquilidad nuevamente a tu vida, porque todo esto te está perturbando en las actividades

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Julio será tu gran mes porque comenzarás una nueva etapa en otro lugar donde ya estarás solas. Cerrarás un ciclo importante en tu vida y agradecerás a las personas que te apoyaron hasta ese momento con su amor infinito e incondicional, pero sientes que llegó el momento de comenzar sin ayuda de nadie. Te sentirás muy motivada y enérgica, lo que permitirá que las vibras del dinero no dejen de circular y beneficiarte.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Ahora sí estarás sola con tu familia, ya no habrá más agregados que interfieran en su cotidianidad, permitiéndote hacer una vida mucho más tranquila, porque aunque no había conflictos, no te sentías con la libertad que querías. Dale gracias a Dios porque fluirá positivamente para todos los involucrados. La bendición de esas personas que te acompañaron por un rato en vida, te traerá fortuna y prosperidad a tu hogar y tus días

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tendrás un viaje en el que te toparás con una cruda realidad, que te removerá las entrañas y hará reestructurar toda tu vida cotidiana. No verás la situación como algo más negativo de lo que es, sino que te servirá para tomar empuje para trabajar más, te motivará a cambiar tu modo de vida para poder ayudar a quienes te necesitan. Aunque desde afuera parezca que puede traerte estrés, esto te dará la paz, tranquilidad y satisfacción que necesitas.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Se acabó la rutina que tenías desde hace varios meses. Viviste una excelente etapa, que te remontó a tu pasado, pero ahora volverás a la vida que dejaste en pausa hace tiempo, pero con un plus de dificultad. Sin embargo, esto no te afectará, al contrario alimentará tu ímpetu de conseguir más dinero para cumplir la meta que te propusiste a inicio de juio.