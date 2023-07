Horóscopo: Fortuna y paz estarán desbordadas en estos 5 signos con la conjunción lunar

En su fase de cuarto menguante, la Luna estará danzando con Júpiter en una estupenda conjunción que se dará en la constelación de Aries desde las 9:21 de la noche, pero alcanzará el punto máximo a la medianoche, hora de México. A este fenómeno también se le conoce como el beso entre Júpiter y Luna y le dará paz a Aries, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Estás a tiempo de rectificar en algo que te equivocaste. Esto te tiene un poco mal, pero tendrás la oportunidad hablar y dejar las cuentas claras, lo que te permitirá seguir tranquila con tu vida como lo estabas haciendo, porque esto te está consumiendo las energías positivas. Ya déjalo en el pasado y date la oportunidad de buscar la reflexión en todo este asunto, para que ciertos aspectos en tu vida comiencen a cambiar para mejor.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Es el momento preciso para que exteriorices todo eso que está pasando por tu cabeza y te está afectando tu estabilidad emocional. Al liberar todo esto te sentirás muchísimo mejor. Te costará al principio, pero una vez que inicies, sentirás que tendrás que drenar todo para ya no sentir más la pena, angustia y desasosiego, que te embarga. Tendrás un gran oyente a tu lado que solo se limitará a eso, aunque pudiera darte un consejo si tu se lo permites.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Vivirás una situación en los próximos días en la que pensaras que perdiste, que todo lo hiciste mal y que todo jugó en tu contra. Sin embargo, tendrás que darle tiempo al tiempo, porque no al final la única que saldrá beneficiada serás tú. Será una jugada maestra, que te dará todas las ventajas para finalmente brilles y puedas dar a conocer el resto de tu potencial. Solo debes tener un poco de paciencia. Deja que los demás crean que se han salido con la suya.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

La vida te regala a diario placeres que no le das la debida importancia porque estás pendiente de otros que no puedes alcanzar en este momento. Pero llegó el momento de que abras los ojos y valores lo que te llega, por pequeño e insignificante que parezca. Empieza esta semana y notarás cómo la fortuna fluye hacia ti, comenzarán a concretarse algunas de las metas que tienes o, por lo menos,

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Le dirás adiós as remordimiento y tu amargura será cuestión del pasado porque te deslastrarás de algunas creencias que te tienen sometida y afectan la forma en cómo tomas las situaciones, aceptarás de que no puedes controlar todo lo que está a tu alrededor y que se puede llevar a la misma solución tomando otras vías que no sean las que tú deseas. Te traerá mucha paz.