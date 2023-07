Horóscopo chino: Potencia tu suerte hasta el 18 de julio con estos poderosos números

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Tienes que resolver los problemas y asuntos que tienes pendientes para que puedas sentir cómo la energía del dinero vuelve a circular a tu favor. Y lo que no puedas solucionar, pues déjalo al cosmos y a Dios para que tomen en control de la situación Número de la suerte: 56.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tu actividad profesional te traerá una gran gratificación o beneficio, que te hará sentir que valió es esfuerzo que has hecho. Da gracias por lo recibido y trata de hacer un favor a alguien que lo necesite, como una forma de retribución con tanto bien. Número de la suerte: 99.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

La organización te dará la paz que estás necesitando en estos momentos Quizá te dé un poco de pereza dedicar algunas horas a poner todo en orden, pero será la mejor forma de conseguir el balance para tus días. Número de la suerte: 50.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Habrá algunos desencuentros con un grupo de personas que no piensan igual a ti. Tendrás que ser diplomática. Si realmente quieres persuadir, pues súmate, pero si sabes que ni ellos ni tú cambiarán de opinión, no pierdas el tiempo. Número de la suerte: 13.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Te sentirás fuera de lugar en una reunión a la que has sido invitada, ya que no hay temas de conversación en los que sientas que puedes participar. Pero será una buena oportunidad para crear uno y hacer un enlace importante con alguien. Número de la suerte: 27.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Es posible que tengas que cancelar o posponer algún evento o fiesta familiar porque las condiciones no estarán dadas. No lo tomes como algo malo, sino como que no será el momento adecuado y tendrás que improvisar. Todo saldrá bien. Número de la suerte: 62.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Tienes descuidado tu hogar por estar pasando más tiempo en tu trabajo o pensando en este. No dejes de disfrutar de los buenos y únicos momentos que la vida te brinda, porque al final los empleos pasan, pero la familia es lo único que te queda. Número de la suerte: 03.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

El romance estará a flor. Si estás soltera, le conocerás la cara al chico con el que pasarás algunos años junto; y si tienes pareja, se vienen días intensos de pasión, porque es hora de abrir un espacio en la rutina para ustedes dos. Número de la suerte: 75.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Cuida tu salud, no le estás prestando mucha atención a tu alimentación y esto está influyendo silenciosamente en tu bienestar. Si te estás preguntando por qué ya no rindes como antes, pues se debe a lo que le estás metiendo a tu estómago. Número de la suerte: 80.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Tienes que ponerle mayor seriedad al asunto, porque te estás tomando la situación a la ligera y te explotará todo en cara. Después no servirá de nada que hagas un berrinche. Así analiza, actúa y espera todo el panorama que estás viendo. Número de la suerte: 25

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Hay buenas noticias en el plano laboral, ya que si estás desempleada es muy probable que te tomen en cuenta para una vacante, mientras que si tienes un empleo, hay altas probabilidades de que te aprueben un descanso o aumenten el salario. Número de la suerte: 43.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Demostrarás todo tu amor y esto sorprenderá a alguien que no esperaba recibir absolutamente algo de alguien, por lo que crearás un lazo muy especial con esta persona noble. Sigue mostrando y compartiendo tus sentimientos. Número de la suerte: 31.