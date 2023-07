Horóscopo chino: El Cúmulo del Pavo Real hará estallar la mala suerte a estos signos la segunda semana de julio

En lo más alto del cielo, desde este lunes 10 de julio el gran cúmulo globular del Pavo Real se podrá observar. Se trata de unas 100 mil estrellas, otorgándole el tercer lugar del cúmulo más brillante del cielo, que hasta el 16 de julio jugará en contra de los signos Buey, Serpiente, Mono, Perro y Cerdo, trayéndoles malas noticias.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Cargarás con muchas preocupaciones que no te dejarán en paz, porque estarás tomando para ti los problemas de los demás. Ya suficiente tienes con los tuyos, como para cargar con “la mochila” de los otros. Esto se afectará no solo la salud mental, sino también corporal porque somatizarás todos esos problemas de los que no lograrás deslastrarte si no pones límites y te alejas de esas situaciones o personas que afectan tu balance emocional.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

A pesar de todo el esfuerzo que pongas en esa asignación que te han dado en el trabajo, todo te saldrá muy mal. Vas a tener varios tropiezos que te impedirán tener desempeño óptimo, empezando por el tiempo que jugará en tu contra, porque acortarán los plazos y tendrás que hacer todo más rápido para cumplir y ahí te caerás porque no prestarás atención a unos detalles importantes que sí lo verán tus superiores.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Ese dinero que has reunido para dar el gran salto se volverá nada, como sal en el agua, ya que se vienen algunos imprevistos de salud en los que tendrás que gastar gran parte de los ahorros. Esto se deberá a hablaste sobre tus planes, y ahora se caerán sin mayor explicación. Que esto te sirva de lección para mantenerte en silencio cuando desees hacer algo grandioso con tu vida, porque las malas energías acaban con todo.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Las oportunidades que estabas esperando para viajar y darte a conocer, pues no se dará porque el poder de la envidia de alguien muy cercano te afectará. Tendrás que volver a crear una oportunidad y blindarte con unos baños contra las malas energías. Esa envidiosa que tienes cerca te conoce bien y eres tan predecible que usa eso en contra para sacar ventaja e ir un paso por delante de ti. Pon mucho cuidado para que identifiques quién es.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Estarás muy distraída porque en casa se desatarán conflictos que acapararán toda tu atención, poniendo en juego tu desempeño en todos los roles que tienes en tu vida. Vas a tener que centrarte para buscarle la solución a este lío y poner de tu parte para que ya no te lleves a cuesta estos problemas. Si no tienen solución los vas a tener soltar, porque sino vivirás equivocándote y siendo víctima de personas que se aprovecharán de este momento.