Horóscopo: El menguante de la Luna traerá buenas noticias en el amor del 10 al 14 de julio para estos signos

La Luna estará en fase cuarto menguante a partir de este domingo 9 de julio, irradiando un brillo bastante poderoso que influirá positivamente en el amor. Las dichas son las nacidas en Aries, Cáncer, Virgo, Capricornio y Acuario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Soltera: La actitud que estás teniendo con las personas que te rodean están afectado la forma en cómo te perciben los demás y, por ende, estás alejando a los pretendientes. Cambia esa actitud y esta semana verás resultados positivos.

Con pareja: Tu novio está esperando que le hables sobre el futuro de la relación porque él está seguro que desea pasar el resto de su vida a tu lado, pero necesita que seas tú quien realmente estés segura del siguiente paso de deberían dar.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Soltera: Un hombre bastante atractivo está interesado en ti, pero no sabe cómo llegarte porque te ve inalcanzable, piensa que eres demasiado exigente, pero está errado. Presta atención a las señales para que descubras quién es.

Con pareja: Tu novio tiene mucho interés en contar una situación, pero no le estás prestando la atención que requiere. Detente y escúchalo. Esto te emocionará, porque significan cambios para bien a corto plazo que ambos disfrutarán.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Soltera: Te reconciliarás con esa amiga o amigo con quien estás peleada desde hace algunos meses. Por fin, ambas entenderán de que ignorarse no es la solución del problema, al contrario. Dejarán el orgullo de lado y volverán los días de tertulia.

Con pareja: Hay encuentros con familiares de él que te traerá mucha alegría por conocerás un poco más de él, y que esto es un claro indicio de que te quiere para largo rato, eres la mujer de sus días y debes apreciar este gesto.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Soltera: El amor lo tienes muy cerca, pero no lo has notado porque estás enfocada en conseguir a alguien casi perfecto. Esta persona no cumple con todos tus “requisitos”, pero sí tiene otras cualidades que la hacen verdaderamente interesante. Date una oportunidad.

Con pareja: Valorarás mucho todo el sentimiento que tu “alma gemela” te está entregando, porque sabes que proviene del alma. Agradece a Dios y al cosmos porque brindarte la opción de ser querida de forma bonita y genuina.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Soltera: Unos amigos te darán una tarde inolvidable durante un rencuentro en el que compartirán mucho y lo mejor de todo es que esto te abrirá las puertas para que conozcan en las próximas semana de tu “media naranja”.

Con pareja: Es bueno que planifiques una salida con tus compañeros del trabajo para que converses con ellos sobre lo que deseas, tus planes a futuro, drenar preocupaciones. Tu novio entenderá que forma parte de tu tiempo y espacio personal.